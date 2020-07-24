Беларусь - на 9-м месте по количеству строящихся квартир в Европе









РИА "Рейтинг" . При этом текущее колиечство комнат на человека в Беларуси - 1,1. Такое же соотношение в России, Польше, Румынии и Словакии. Об этом говорится в новом исследовании, подготовленном





Первое место в рейтинге занимает Россия. Там на 10 тысяч жителей строилось 227 квартир. Это самый большой показатель среди проанализированных 29 стран Европы.





Вторую строчку в рейтинге заняла Австрия с результатом 207 квартир на 10 тысяч человек. В это стране сейчас наблюдается практически строительный бум, так как до этого Австрия несколько отставала от других развитых государств по объемам строительства. Третью строчку занимает Казахстан, у которого сфера строительства во многих аспектах показывает схожую с российской динамику. В этой стране объем строительства новых отдельных жилых помещений находиться на уровне 181 квартира на 10 тысяч человек.





Также в первую пятерку по объемам строительства входят две северные страны с достаточно сильными экономиками: Финляндия (176 квартир) и Ирландия (173 квартиры).









Беларусь с показателем 146 квартир на 10 тысяч человек занимает 9-ю строчку, немногим отстав от Польши (159 квартир - 8 место). Литва и Украина в списке занимают 11 и 12 места с одинаковым показателем в 131 квартиру. Латвия находится на 26 месте. Там строится всего 45 квартир на 10 тыс населения.





Замыкает рейтинг Италия, где в 2017-2019 годах возводилось 26 квартир на 10 тысяч жителей.





Вместе с тем, стоит обратить внимание на небольшую площадь белорусских квартир и количество комнат в них (1,1 комната в среднем на человека). Меньше этот показатель лишь в Казахстане (0,8 комнаты) и в Украине (1,0 комнаты).





Наиболее привлекательно данный параметр выглядит в Ирландии и Бельгии, где на одного человека приходится 2,1 комнаты.