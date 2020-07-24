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Европарламент отверг компромиссный проект бюджета ЕС

24.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Европарламент отверг компромиссный проект бюджета ЕС

Выработанное на многодневном саммите Евросоюза компромиссное соглашение о бюджете ЕС на ближайшие семь лет, включающее пакет помощи экономикам, пострадавшим от пандемии COVID-19, встретило сопротивление в европейском парламенте. Депутаты отказались утверждать проект бюджета и потребовали проведения дополнительных переговоров, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

В частности, европарламентарии в своей резолюции потребовали целенаправленного увеличения бюджетных средств на защиту климата и студенческую программу Erasmus Plus. Они также обратились к Еврокомиссии с предложением предоставить конкретные графики введения новых сборов в ЕС, таких, например, как цифровой налог. Привязка предоставления финансовой помощи к соблюдению странами стандартов правового государства также не устроила парламентариев. Окончательное голосование по проекту бюджета должно состояться осенью.

Как сообщалось, главы государств и правительств ЕС на пятидневном саммите договорились о создании финансового пакета объемом в 1,8 трлн евро. Из них чуть более 1 трлн будет выделено в рамках семилетнего бюджетного плана ЕС на 2021-2027 годы. Остальные 750 млрд евро планируется потратить по программе восстановления экономики стран ЕС, пострадавшей от пандемии COVID-19. Кроме того, выделяются средства на поддержку цифровизации экономики и переводе ее на экологический путь развития.

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Выработанное на многодневном саммите Евросоюза компромиссное соглашение о бюджете ЕС на ближайшие семь лет, включающее пакет помощи экономикам, пострадавшим от...
 
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