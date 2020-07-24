Чернобыль, вода и участковые избирательные комиссии

28 июня 2020 года моего кота Кузю тошнило, причем неоднократно, и каждый раз на ковер. Срочно собранный по данному поводу семейный совет после непродолжительного, но бурного обсуждения постановил считать причиной столь неординарного события воду из-под крана, по неосторожности налитую ему в чашку.





Постановление, строго говоря, спорное. Но все прочие причины подходили для объяснения ЧП семейного масштаба еще меньше.





А теперь небольшой экскурс в историю. 26 апреля 1986 года случилась авария на Чернобыльской АЭС. На первый взгляд, никаких параллелей между двумя ЧП усмотреть невозможно. Если подходить исключительно с количественными критериями, то это факт безусловный. Но я попробую зайти со стороны критериев качественных.









Анекдот «от жизни»





От кого мир узнал о взрыве на атомной электростанции? От «Радио Швеции». Что касается родной советской власти, то она проинформировала население о случившемся только 28 апреля в 21.00. Цитирую: «На Чернобыльской атомной электростанции произошел несчастный случай. Один из реакторов получил повреждение. Принимаются меры с целью устранения последствий инцидента. Пострадавшим оказана необходимая помощь. Создана правительственная комиссия для расследования происшедшего».





Проблема с качеством воды у жителей Московского и Фрунзенского районов белорусской столицы возникла 24 июня этого года. Узнали о наличии этой проблемы минчане не из государственных СМИ, а с помощью дарованного им природой обоняния. Ну, а дальше заработало «сарафанное радио» с применением современных технических средств. Что касается радио не сарафанного, то ему было не до того, так как оно полностью переключилось на борьбу с предвыборными фейками.





«Минскводоканал» поначалу проблему отрицал. Вода, по заключению профессиональных «водяных», полностью соответствовала требованиям санитарных норм. Единственное исключение — запах, который находился «на границе предельно допустимых концентраций».





Насколько данное определение соответствовало понятию «вонь», я судить не берусь, но как единственный мужчина в семье срочно был командирован за питьевой водой в магазин. Однако ни в ближайшем магазине, ни в трех соседних питьевой воды не оказалось. Кто не успел, тот опоздал. Поэтому пришлось ограничиться квасом и минералкой. До утра протянули.





Естественно, информация о воде с душком дошла и до САМОГО. Его комментарий, а он 24 июня принимал участие в мероприятиях по поводу 75-летия Победы в Москве, имеет все шансы претендовать на одну из наиболее ярких и одновременно наиболее точных характеристик белорусской модели:





«Прилетел, а уже к обеду слышу: с водой что-то в Минске не так. Ну, думаю: точно, как детей, нельзя на минуту оставить. Спички надо прятать от них, чтобы уже не сожгли страну».





Как тут не вспомнить анекдот про сортировку картофеля по телефону. Имя его автора неизвестно, но не приходится сомневаться, что он шел «от жизни». Идя от теоретических схем, такого шедевра не создать.









О запрете на продажу спичек и зажигалок





Никто не может знать и понимать систему лучше ее автора. Основу белорусского государства для народа составляет властная вертикаль, состоящая, как нам разъяснили 24 июня, из детей. А чем ребенок отличается от взрослого? В первую очередь, уровнем ответственности. Поэтому игры детей со спичками в любых культурах принято решительно пресекать. Но в Беларуси пошли своим путем и доверили детям… государство. Стоит ли после этого удивляться, что проблема поддержания стабильности у нас находится на первом месте.





Пару слов о принципиальном отличии современной белорусской вертикали от ее советской предшественницы. Тут — дети. Там — выжившие из ума старики (подобные политические системы принято называть геронтократиями).





Признаком скорого заката советской системы («величайшей геополитической катастрофы XX века», по Путину) стали «гонки на лафетах». Полагаю, смысл этого фразеологизма можно и не пояснять.





Признаком заката государства для народа, по всей видимости, станет появление в расходной части бюджета статьи, предусматривающей закупку игрушек (от мягких до игровых приставок) и запрет на продажу спичек и зажигалок государственным служащим и членам их семей.





Французские слова





Преобладание на всех уровнях властной вертикали инфантильных граждан (от лат. infant — ребенок) произошло не в силу недосмотра кадровиков. Бессмысленно озираться по сторонам в поиске внутренних и внешних врагов. Причину следует искать в самой природе государства для народа, неспособного воспроизводиться в конкурентной среде.





Специалисты подразделяют элиты на открытые и закрытые. Открытые элиты формируют не элиты. Пример — сборные по любому виду спорта состоят из спортсменов, но формируются тренерами. Такое разделение труда и ответственности дает шанс любому молодому дарованию быть включенным в состав сборной. При этом, что вполне естественно, кто-то из «стариков» сборную покинет.





Описанный механизм обновления позволяет сборной в любой момент времени состоять из лучших, что и требуется от элиты.





Ситуация принципиально меняется, если однажды сформированная элита получает возможность формировать себя сама. У талантливых конкурентов со стороны шансы на карьерный рост при этом падают практически до нуля. Какой же начальник потерпит рядом с собой талантливого подчиненного!





В политике талантливые люди нужны не в меньшей степени, чем в экономике. Механизм их отбора называется «выборами». Выборы, способные формировать элиту, начинаются не в последнюю очередь с участковых избирательных комиссий. Особенность белорусских выборов ни для кого не является тайной: представители альтернативных кандидатов в состав всех избирательных комиссий практически не допускаются.





У этой особенности имеется официальное объяснение. Приведу его в изложении председателя ЦИК: «К сожалению, так сложилось, что у нас в оппозицию идут зачастую люди озлобленные, неудовлетворенные. И когда они приходят в тот или иной коллектив, то они создают очень тяжелую, нервозную обстановку. Это и ведет, собственно говоря, к отказу во включении тех или иных людей».





Что мы имеем в итоге? В итоге мы имеем элиту, выродившуюся в клику. Еще одно французское слово. А что оно означает, предлагаю любопытным посмотреть в словарях.