В Беларуси уделяется особое внимание развитию регионов с учетом конкурентных преимуществ — эксперт

Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси уделяется особое внимание развитию регионов с учетом их конкурентных преимуществ, отметила в беседе с корреспондентом БЕЛТА заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики Наталья Берченко.

«Каждый уголок нашей страны нам ценен и важен, мы понимаем его конкурентные преимущества, возможности и активно это используем и для местных жителей, и для блага всей страны. Сейчас государство занимает очень активную позицию в вопросах развития регионов, сокращения межрегиональных различий. Наша стратегия заключается в создании объективной экономической базы, чтобы каждый регион имел возможности для развития, для роста уровня жизни населения», — сказала Наталья Берченко.

Сейчас все больше людей концентрируется в столице, областных центрах, отмечает эксперт. В 2018-2019 годах в Беларуси был принят ряд решений, нормативных правовых актов, направленных на преодоление этой тенденции. «Идет работа с отстающими регионами: создан план, чтобы обеспечить расширение экономической активности. Приняты решения для развития городов с численностью населения более 80 тыс. человек. Это те потенциальные центры, которые могут стать точками роста и имеют объективные предпосылки для активного влияния на прилегающие территории. Конечно, это не работа одного года, нужно и дальше двигаться в этом направлении. Самое важное, что государство всеми силами и ресурсами способствует активному развитию этих городов и регионов», — подчеркнула заместитель директора по научной работе НИЭИ Минэкономики.

В этом году была создана межведомственная рабочая группа для подготовки предложений о совершенствовании системы поддержки развития территорий. «Ее деятельность направлена на то, чтобы скорректировать льготы и преференции, отсечь ненужное и оставить только самое эффективное, выстроить взаимодополняющие механизмы по всем направлениям государственной региональной политики», — отметила Наталья Берченко.

https://www.belta.by/