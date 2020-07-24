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В Беларуси запущена онлайн-платформа по защите голосов избирателей
24.07.2020 10:24 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
На пикете Светланы Тихановской в Борисове ее штаб заявил о запуске онлайн-платформы «Голос». Цель ресурса – защитить выбор избирателей.
Платформа, по словам разработчиков, не является альтернативой голосованию, также не заменяет экзит-пол.
Основной целью является обеспечение прозрачности выборов. Как пояснили разработчики, фактически это параллельный подсчет голосов.
Принцип работы такой: избиратель должен будет перейти в чат с ботом в Telegram или Viber. Там он выбирает участок, где будет голосовать.
В день голосования нужно сфотографировать бюллетень со своим выбором и отправить снимок в чат одного из указанных мессенджеров. К слову, сделать это можно и позже 9 августа.
Далее система подсчитает результаты по каждому участку. Итоговые результаты будут озвучены после официальных итогов выборов.
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На пикете Светланы Тихановской в Борисове ее штаб заявил о запуске онлайн-платформы «Голос». Цель ресурса – защитить выбор избирателей.
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