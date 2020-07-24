В Беларуси запущена онлайн-платформа по защите голосов избирателей

Источник материала: Ежедневник

На пикете Светланы Тихановской в Борисове ее штаб заявил о запуске онлайн-платформы «Голос». Цель ресурса – защитить выбор избирателей.

Платформа, по словам разработчиков, не является альтернативой голосованию, также не заменяет экзит-пол.

Основной целью является обеспечение прозрачности выборов. Как пояснили разработчики, фактически это параллельный подсчет голосов.

Принцип работы такой: избиратель должен будет перейти в чат с ботом в Telegram или Viber. Там он выбирает участок, где будет голосовать.

В день голосования нужно сфотографировать бюллетень со своим выбором и отправить снимок в чат одного из указанных мессенджеров. К слову, сделать это можно и позже 9 августа.

Далее система подсчитает результаты по каждому участку. Итоговые результаты будут озвучены после официальных итогов выборов.