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В России развеяли миф о «правильной» зарядке смартфонов

24.07.2020 10:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Срок службы аккумулятора в смартфоне не увеличится, если разряжать его сначала до 0%, а потом восполнять энергию до предела. Об этом агентству «Прайм» рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.


Фото: Steve Johnson / Unsplash

«Распространенная информация о том, что срок службы аккумулятора существенно повысится, если вы будете его разряжать до 0% или что работа на ноутбуке со включенным кабелем питания сокращает жизнь аккумулятора — это миф, не имеющий ничего общего с действительностью», — заявил Куканов.

В современной технике, как правило, используются литий-ионные или литий-полимерные аккумуляторы. Они не требуют полного цикла разрядки и зарядки — этот совет был актуален только для старых типов батарей.

По мнению эксперта, лучше всего подключать смартфон к электросети, когда на аппарате остается 10−15% заряда. Из других советов — использовать только оригинальные адаптеры питания и зарядные проводы. Не рекомендуется оставлять аккумулятор на солнце и в помещениях со слишком высокой или слишком низкой температурой. В заключении Куканов рекомендовал не запускать энергоемкие процессы во время зарядки устройства.

Ниже — цены популярных у нас смартфонов:

 
 
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В современной технике, как правило, используются литий-ионные или литий-полимерные аккумуляторы.
 
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