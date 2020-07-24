ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Разгадана тайна самой известной картины художника Яна Вермеера: над ней годами ломали голову

24.07.2020 10:42 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Искусствоведы годами спорили насчет знаменитой картины «Вид Делфта» нидерландского художника Яна Вермеера. С одной стороны, все знали, что работу над полотном автор закончил в 17 веке, но точная дата его написания оставалась загадкой. Также никто до конца не понимал, какое время суток изображено на картине: то ли это утро, то ли день, или полдень, или даже время на закате. На эти вопросы наконец удалось ответить профессору астрономии Университета в Техасе Дональду Олсону, пишет «РИА Новости».

«Вид Делфта» – пожалуй, самая известная картина Вермеера. Это пейзаж родного города художника. С 1822 года полотно находится в коллекции гаагской галереи Маурицхейс. Критики отмечают уникальное сочетание света и тени на картине, то, как показаны облака и отражения в воде – каждый «слой» произведения (земля, вода, город, небо) сделан в своей технике, что и придает этой работе такую глубину.

На исследование «Вида Делфта» у Олсона и группы его помощников ушел год. Изучив игру света и тени на полотне, эксперты пришли к выводу, что художника вдохновил конкретный момент: 8 утра 3 сентября 1659 года, или то же время, но на год раньше. Выяснилось, что на тот момент 27-летний Вермеер писал картину, находясь в гостинице на третьем этаже.

Профессор Дональд Олсон высказал свою гипотезу после того, как лично побывал в Делфте и определил, под каким углом должен падать солнечный свет, чтобы на центральной башне Ньеве Керк с часами виднелась его узенькая вертикальная полоска, как в центре произведения художника. Это стало главным индикатором. 

Время – 8 утра – показывали часы на башне. Исследователи также обратили внимание на отсутствие колоколов на Ньеве Керк, которые начали устанавливать в апреле 1660 года. Используя астрономическое оборудование, они высчитали даты, когда позиция солнца на небе в 8 утра соответствовала теням на работе Вермеера. Подходящими определили два варианта: 6-8 апреля и 3-4 сентября, но, поскольку на деревьях на картине много листьев, решили, что речь идет об осени.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Искусствоведы годами спорили насчет знаменитой картины «Вид Делфта» нидерландского художника Яна Вермеера. С одной стороны, все знали, что работу над полотном...
 
Новости дня
Новости разные
 
Учимся приемам экономичной езды на Skoda Kodiaq 4×4. Как добиться расхода меньше 5 литров на 100 км
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика