Разгадана тайна самой известной картины художника Яна Вермеера: над ней годами ломали голову

Источник материала: KYKY

Искусствоведы годами спорили насчет знаменитой картины «Вид Делфта» нидерландского художника Яна Вермеера. С одной стороны, все знали, что работу над полотном автор закончил в 17 веке, но точная дата его написания оставалась загадкой. Также никто до конца не понимал, какое время суток изображено на картине: то ли это утро, то ли день, или полдень, или даже время на закате. На эти вопросы наконец удалось ответить профессору астрономии Университета в Техасе Дональду Олсону, пишет «РИА Новости».

«Вид Делфта» – пожалуй, самая известная картина Вермеера. Это пейзаж родного города художника. С 1822 года полотно находится в коллекции гаагской галереи Маурицхейс. Критики отмечают уникальное сочетание света и тени на картине, то, как показаны облака и отражения в воде – каждый «слой» произведения (земля, вода, город, небо) сделан в своей технике, что и придает этой работе такую глубину.

На исследование «Вида Делфта» у Олсона и группы его помощников ушел год. Изучив игру света и тени на полотне, эксперты пришли к выводу, что художника вдохновил конкретный момент: 8 утра 3 сентября 1659 года, или то же время, но на год раньше. Выяснилось, что на тот момент 27-летний Вермеер писал картину, находясь в гостинице на третьем этаже.

Профессор Дональд Олсон высказал свою гипотезу после того, как лично побывал в Делфте и определил, под каким углом должен падать солнечный свет, чтобы на центральной башне Ньеве Керк с часами виднелась его узенькая вертикальная полоска, как в центре произведения художника. Это стало главным индикатором.

Время – 8 утра – показывали часы на башне. Исследователи также обратили внимание на отсутствие колоколов на Ньеве Керк, которые начали устанавливать в апреле 1660 года. Используя астрономическое оборудование, они высчитали даты, когда позиция солнца на небе в 8 утра соответствовала теням на работе Вермеера. Подходящими определили два варианта: 6-8 апреля и 3-4 сентября, но, поскольку на деревьях на картине много листьев, решили, что речь идет об осени.