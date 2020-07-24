В брестском парке мужчине предложили посещение женского туалета. Руководство - всё правильно

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестчанин отказался идти в женский туалет, его пятилетняя дочь могла всё и сама там сделать, но на кассе её не пропускали без сопровождения. Говорит, что предлагали "сходить за угол", но ок с возмущением отказался. В итоге оплатил полный взрослый билет, вошёл не очень далеко в женскую часть туалета, и стоял лицом к стеночке, потому что посетительниц было немало.





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После инцидента была написана жалоба в книгу предложений, и получен ответ:





Мужчина отмечает, что идея города, дружественного детям, состоит в том, чтобы демонстрировать социальную направленность, объявляя для детей всякие мелочи бесплатными, а со взрослых взыскивать за навязываемое сопровождение детей по полной, несмотря на абсурдность.