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Выехал на встречку и столкнулся с фурой. Три человека погибли в аварии под Скиделем
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Трагедия под Скиделем. Три человека погибли в результате аварии на трассе М6, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ДТП произошло около 3 часов ночи на ремонтируемом участке дороги. По предварительной информации водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой.
За рулем легковушки находился 32-летний мужчина. От удара машина загорелась.
Четвертый пассажир, девушка, доставлена в больницу в тяжелом состоянии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники ГАИ обеспечивают безопасный проезд транспорта.
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Новости Беларуси. Трагедия под Скиделем. Три человека погибли в результате аварии на трассе М6, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ДТП произошло около 3...
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