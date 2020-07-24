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Учимся приемам экономичной езды на Skoda Kodiaq 4×4. Как добиться расхода меньше 5 литров на 100 км

24.07.2020 10:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Когда в феврале этого года российский завод Skoda объявил о приостановке выпуска дизельных модификаций кроссовера Kodiaq, желающие купить именно «дизель» очень сильно расстроились. Но остались полны решимости дождаться возобновления производства и продаж. Потому что дизель — это не только уверенная динамика, но и экономичность. И мы задались вопросом — это ж каким низким должен быть расход топлива, чтобы переплачивать за дизельный двигатель?

Минск — Полоцк. Скорость — не больше 100 км/ч и много обгонов

Чтобы ответить на свой вопрос, мы взяли дизельный Skoda Kodiaq, загрузили его вещами и двумя детьми, проложили маршрут в пансионат «Лесное Рудня» на берегу озера Яковское в Россонском районе и отправились экономить. Дорога, между прочим, не самая простая — от Минска до Полоцка идет «двухполоска», которая на некоторых участках еще и реконструируется. Много тихоходов, а значит — много обгонов. Тем не менее задача простая — приехать к месту назначения с расходом не больше 5 литров. Это, кстати, меньше заявленного в официальных данных. Возможно ли это на автомобиле длиной почти 4,7 метра и снаряженной массой 1700 кг? Да еще с полным приводом и роботизированной коробкой передач.


Мы решили полностью довериться показаниям бортового компьютера — так будущим и настоящим владельцам будет проще ориентироваться на свои показатели, зная наши цифры. Обнуляем показатели расхода топлива. Впереди — 266 км до чудесного озера Яковское. Едем в рамках принятых в Беларуси правил дорожного движения.

На всем протяжении четырехполосного участка трассы М3 расход топлива неуклонно падал. Когда выезжали из города, он был около 7 литров, через час езды упал до 5 литров на «сотню». В какой-то момент бортовой компьютер показал и вовсе 4,9 литра. Но тут последовала первая остановка в Лепеле, на АЗС. Детям — мороженое. Едем дальше. Резко не ускоряемся, газ сбрасываем заранее, чтобы потом меньше разгоняться. О круиз-контроле на трассе М3 можно даже не вспоминать. Поток рваный, разнородный по скорости.

Пошли обгоны. Тактика такая, словно под капотом литровый бензиновый двигатель. То есть сначала отпускаешь впередиидущую машину, а потом с плавным разгоном выходишь на обгон, чтобы обойтись без резких ускорений. Но так можно делать, когда встречных машин не видно до горизонта. В остальных ситуациях — быстрый рывок. Благо, 320 «ньютонов» позволяют не нажимать педаль газа в пол. Полка максимального крутящего момента простирается, по ощущениям, с 1700 до 3000 об/мин. Если в этом диапазоне даже плавно нажимать на газ — динамики хватает.

По трассе М3 — много населенных пунктов, где нужно сбрасывать до 60 км/ч, а потом снова разгоняться до 90 км/ч. Ближе к Полоцку расход вырос до 5,2 литра. В городе делаем еще одну остановку у торгового центра. Двигатель не глушим, чтобы работал климат-контроль. Расход подрастает.


В пансионате работает скаутский лагерь, а у Skoda Kodiaq есть версия Scout

От Полоцка до пансионата «Лесное Рудня» ведет двухполосная дорога, которая на всем протяжении разрезается деревеньками. В некоторых есть «спящие полицейские» и ограничение скорости 40 км/ч. Но зато мало машин, к обгонам прибегать практически не нужно. Вот и поворот на пансионат. Нас ждут домик на берегу озера и два дня отдыха. Паркуемся у администрации пансионата и смотрим результаты заезда. Бортовой компьютер показывает пройденное расстояние, среднюю скорость, средний расход топлива и время в пути.


Первоначальный результат не порадовал — 5,4 литра

Что ж, добиться желаемого пока не удалось. Средний расход составил 5,4 литра, и это на 0,2 литра больше указанного в технических характеристиках. Средняя скорость на всем маршруте — 76 км/ч. Учитывая две коротких остановки — неплохо. Самый главный фактор, повлиявший на высокий расход — обгоны. Как ни крути, без них не обойтись.

Но был еще один фактор, о котором мы забыли. Skoda Kodiaq позволяет выбрать один из нескольких режимов движения: «Эко», «Обычный», «Спорт», «Индивидуальный» и «Снег». Весь маршрут до озера мы проехали в обычном режиме. Значит, обратно поедем в режиме «Эко». Экологичном или экономичном?

«Лесное Рудня» — Толочин — Минск. Спуски-подъемы и 120 км/ч

Обратно решили проложить более длинный и извилистый маршрут — через Витебск на Толочин, а там — по трассе М1 до Минска, где можно проверить расход топлива на разрешенных 120 км/ч. Протяженность этого маршрута — 389 км.

Режим движения — «Эко». При его включении в верхнем правом углу рядом с номером передачи горит буква «Е». Она подсказывает, что мы едем в экономичном режиме.


В режиме движения «Эко» в правом верхнем углу вместе с номером включенной передачи видна буква «Е»

Трасса Р20 Полоцк — Витебск оказалась очень живописной. Но со сложным холмистым рельефом. Сплошные спуски-подъемы, да еще с деревеньками на пути. Казалось бы, нет никаких шансов вписаться даже в 5 литров на «сотню». Здесь пришлось применять еще пару приемов экономичной езды. Как обычно, никакого круиз-контроля, аккуратная работа педалью газа. Но самое главное — в экорежиме Skoda Kodiaq умеет ездить накатом. На спуске отпускаешь педаль газа, и в окошке бортового компьютера гаснет номер включенной передачи, светится только буква «Е», напоминая, в каком режиме мы едем. С горки машина ощутимо набирает ход. Но как только коснешься педали тормоза — коробка передач вновь воссоединяется с двигателем.


Можно выбрать один из пяти режимов движения

На подъемы мы взбирались, используя инерцию накатов при спуске. И только когда скорость начинала ощутимо падать — нажимали на газ. Обгоны происходили по прежней схеме. Нет встречных машин на горизонте — максимально плавное ускорение. Надо побыстрее — работаем газом интенсивнее.


Если вы видите в углу только букву «Е», без номера включенной передачи, значит, машина двигается накатом

И ведь сработало! Мы поддерживали приличный темп движения — 90−95 км/ч и только в населенных пунктах сбрасывали до 60 км/ч. Выехали на трассу М1 и остановились через пару километров на ближайшей заправке. Бортовой компьютер показывал радующие глаз и бюджет 4,8 литра. При этом 233 км мы преодолели за 2 часа 47 минут со средней скоростью 84 км/ч. Может, это и не рекордный результат, но очень хороший. Это на 0,4 литра меньше, чем заявляет сам производитель. Теоретически, без разгонов и торможений, без обгонов, при скорости не более 100 км/ч можно потратить еще меньше топлива. И, конечно, мы даже не подумали отключать кондиционер в такую жару.

Участок трассы М1 от Толочина до Минска мы проехали с разрешенной скоростью, иногда прибавляя традиционные +9 км/ч к показаниям спидометра, не особо заботясь об экономии. После знаков снижения скорости разгонялись интенсивно, используя весь потенциал мотора. Итог не заставил себя ждать. Домой мы приехали с результатом 5,4 литра на «сотню». В среднем получилось 5,1 литра. Это означает, что при желании на дизельном Skoda Kodiaq можно проехать 1200 км на одном баке. И понимать, что едешь на здоровенном полноприводном кроссовере.


Если ехать не больше 120 км/ч, можно уложиться и в пять литров на «сотню»

Кратко еще раз напомним приемы, которые помогут сэкономить топливо. Первое — если в автомобиле есть режим экономичной езды, то смело его включайте. Он реально помогает. Второе — плавные разгоны и ранние торможения. Учитесь читать ситуацию, чтобы избегать сильных потерь скорости и не тратить потом топливо на разгоны. Заранее планируйте обгоны так, чтобы не упираться в тихоход, если это позволяет ситуация. Набирайте скорость на спусках и не усердствуйте с педалью газа на подъемах.

Заметки на полях


Skoda Kodiaq — не новичок белорусского рынка, но все же пару слов стоит сказать о нем. дальние заезды по хорошему асфальту — это его стихия, учитывая еще и тот факт, что нам удалось проехать с расходом 4,8 литра. Но в его пользу играет не только это. Кроссовер стабилен на прямой, отлично управляется в поворотах. Подвеска плотная и собранная. Но плата за это — скачка и жесткие удары на плохих дорогах. Традиционно передняя подвеска огорчает ударами при ходе отбоя. В общем, скакать на Skoda Kodiaq по грунтовкам, несмотря на полный привод, удовольствие невеликое.


Кресла у Skoda Kodiaq просто отменные. Несколько часов за рулем — не проблема

Skoda также традиционно славится вниманием к мелочам. Подстаканники, отсеки для мелочей, два бардачка, крючки и карманы в багажнике — все это есть у Kodiaq. Но нет удобной площадки для мобильного телефона.


Запас пространства сзади такой, что дети не достают ногами до спинок передних сидений, а значит — и не пачкают их

Для детей — идеальный вариант. Сзади есть столики (но это не базовое оснащение), подлокотник с подстаканниками. Можно оснастить автомобиль еще держателями для планшета или мобильного телефона для задних пассажиров. Есть там и розетка на 220 В кроме стандартного порта USB. В задних дверях — дополнительные шторки-сеточки.


Skoda Kodiaq отлично управляется и образцово ведет себя на ровном асфальте. Плата за это — довольно жесткая подвеска

Универсальный держатель зафиксирует и планшет, и мобильный телефон

Солнцезащитные шторки в задних дверях очень помогают

Для задних пассажиров есть полный набор зарядных разъемов, включая розетку 230В

На 60-литровом баке Skoda Kodiaq может проехать 1200 км. Это все, что нужно знать о большом полноприводном кроссовере

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Надо учиться экономить. На топливе - в том числе. Мы взяли большой полноприводный кроссовер Skoda Kodiaq с одной целью - добиться расхода топлива меньше 5 литров на 100 км.
 
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