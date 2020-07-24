Среди пожарных не бывает случайных людей





Профессия пожарного одна из самых опасных, требующая личного мужества, отваги и готовности к риску. Работа в экстремальных условиях предъявляет к людям этой профессии особое требование – умение быстро принимать решения, от которых зависят жизнь, здоровье и безопасность людей. Мастерство, смелость, мужество, готовность по первому зову прийти на помощь, слаженные действия в экстремальных условиях, вызывают глубокое уважение к пожарным.

О своем жизненном выборе и работе спасателя с нами поделился командир отделения ПАСЧ №1 г. Смолевичи Дмитрий Сергун. Он – уроженец Крупского района, но уже больше двадцати лет он борется с огненной стихией на Смолевиччине.

– Дмитрий Николаевич, расскажите, как Вы выбрали стезю спасателя?

– Будучи школьником, я даже не рассматривал профессию спасателя. И только в 1999 году, когда окончил Высший колледж связи (ныне – Академия связи, ­– авт.) задумался о профессии, о призвании, долге. А так сложилось, что в то время мой дядя, Легкий Петр Леонидович, был начальником инспекции в Смолевичском районном отделе по чрезвычайным ситуациям. Он посоветовал мне попробовать себя в этой сфере, конечно, если душа лежит. И вот я уже 20 лет здесь. И ни разу за эти 20 лет не сказал себе: «Может я тогда сделал неправильный выбор?». Когда я впервые переступил порог пожарной части, понял, что нашел свое призвание по жизни.

– Ваш личный формуляр просто «пестрит» записями о боевых выездах. Не поделитесь, как из «юного бойца» Вы превратились в наставника для своих молодых коллег?

– Сперва было нелегко – пришлось быстро втягиваться, но еще быстрее необходимо было действовать на пожаре. Каждый огнеборец вам ответит: наша служба полна контрастов – с одной стороны мужество и профессионализм, а с другой – страх, что можешь не успеть. Когда стоит вопрос о жизни человека, качество в работе – главная задача, и ошибиться просто недопустимо.

Опыт спасателя – его пожары. И нет среди них такого, где можно было бы работать по шаблону.

В 2013 году мы ликвидировали пожар на предприятии по производству бумаги: много складов, большие площади, загроможденность товаром и сырьем, баллоны с кислородом. Идешь туда – а перед тобой стена огня и черного дыма. Работая в горящем здании, воздух в моем баллоне оказался на исходе, если бы не резервный запас, не знаю, как выбрался оттуда…

А в 2014 году наша смена спасла на пожаре в квартире троих: родителей и их сына. Звеном газодымозащитной службы мы сначала обнаружили женщину – она была без сознания, вынесли ее на свежий воздух. Но на улице соседи нам сказали, что в квартире остались еще двое: супруг и сын женщины. Мы вернулись за ними, но не могли найти. Тогда мы замерли и услышали хрип, а после нащупали ногу одного из пострадавших – они лежали за диваном, а на них упал шкаф. Я благодарю обстоятельства, случай, все, что угодно, за то, что на том пожаре мы спасли всех троих.

– Дмитрий Николаевич, Вы – свидетель того, как огонь из-за людской беспечности отбирает у них все до последнего. Как Вы думаете, исправить эту ситуацию возможно?

– О людской беспечности мне напоминает август 2008 года. Вызов на пожар в деревню Крутая Гора. Когда мы подъехали, то деревня уже полыхала, огонь быстро разносил сильный ветер. На том пожаре сгорело 21 строение – дома, гаражи, сараи… После ликвидации наша смена осталась на месте – нужно было переждать ночь, проконтролировать, чтобы все было в порядке и не принялось гореть вновь. Утром нас разбудил петух, кругом – пепелище, сожженные дома и только печи с дымоходами стоят. Если бы это увидели все люди, вопросы о важности соблюдения правил пожарной безопасности отпали бы у каждого.

– Вы защищаете покой и безопасность не только граждан, но и своей семьи. Как Ваши родные относятся к профессии спасателя?

– Своей супруге я не люблю рассказывать о боевых выездах – в нашей работе много опасностей, она бы очень сильно переживала за меня.

Зато 12-летний сын с большим интересом расспрашивает о работе, он частый гость в пожарной части, а когда мы выезжаем на вызов, только услышав звуки сирен, он мне набирает и спрашивает: «А куда вы едете?»

– Что бы вы пожелали спасателям Беларуси?

– В нашу сферу люди идут работать ради определенной цели. И эту цель надо довести до конца, чтобы за спиной что-то было. Находясь здесь, вы найдете своих единомышленников, с которыми все трудности будут по плечу. Главное, чтобы вас не покидала мысль, что вы работаете не зря.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.