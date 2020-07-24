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Какие новые специальности и уникальные производства запускает БНТУ
Источник материала: СТВ
В главном корпусе БНТУ уже кипит работа и в приёмной комиссии. С 25 июля ждут желающих учиться в стенах знаменитого политеха. Будет жарко. Ведь это точка притяжения абитуриентов со всех уголков мира. Представители более 120 стран уже получили высшее образование в этом белорусском ВУЗе. И сегодня здесь более тысячи студентов – иностранцев.
Выбирать абитуриенту придётся из 140 специальностей 16 факультетов. К набору-2020 секретарь приёмной комиссии подошёл тщательно. Так, на новую специальность «Электрический и автономный транспорт» привлекать будут реальными примерами. Последние достижения в этой области Денис Васильевич накануне изучил на выставке электротранспорта. Удалось даже на практике испытать беспилотный автобус в действии. И это только начало большого электромобильного пути Беларуси.
Развиваться со временем и на опережение – девиз, под которым работают производства БНТУ. Студентов учат, поддерживают их идеи. Разработки испытывают в собственных лабораториях. Перспективные проекты воплощаются в жизнь. Идеальная формула создания Университета 3.0.
Оборудование для микросварки, лазеры, и даже свой ткацкий станок позволяют замещать дорогостоящие иностранные изделия и создавать свои уникальные проекты.
Своя база позволяет реагировать молниеносно на любые запросы. Именно здесь смогли за сутки организовать выпуск тех самых защитных щитков для медиков и дополнительных систем для подачи и увлажнения кислорода. А эта история вряд ли кого-то оставит равнодушным.
Разработка учёных БНТУ позволила адаптировать аппарат Илизарова для 2-летнего ребёнка. До этого такие операции проводились только с 7 лет.
Эти кадры мы снимали в феврале. А это уже сегодня. Еще пару недель, и малышка сможет просто ходить. Как все.
Оксана Масель, мама Мирославы:
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В главном корпусе БНТУ уже кипит работа и в приёмной комиссии. С 25 июля ждут желающих учиться в стенах знаменитого политеха. Будет жарко. Ведь это точка притяжения...
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