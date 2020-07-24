ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Какие новые специальности и уникальные производства запускает БНТУ

24.07.2020 11:30 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

В главном корпусе БНТУ уже кипит работа и в приёмной комиссии. С 25 июля ждут желающих учиться в стенах знаменитого политеха. Будет жарко. Ведь это точка притяжения абитуриентов со всех уголков мира. Представители более 120 стран уже получили высшее образование в этом белорусском ВУЗе. И сегодня здесь более тысячи студентов – иностранцев. 

Какие новые специальности и уникальные производства запускает БНТУ

Сельби Гельдеева, студентка БНТУ (Туркменистан):
Я приехала в Беларусь и ни в коем случае не жалею. Мне нравится тут учиться.

Какие новые специальности и уникальные производства запускает БНТУ

Выбирать абитуриенту придётся из 140 специальностей 16 факультетов. К набору-2020 секретарь приёмной комиссии подошёл тщательно. Так, на новую специальность «Электрический и автономный транспорт» привлекать будут реальными примерами. Последние достижения в этой области Денис Васильевич накануне изучил на выставке электротранспорта. Удалось даже на практике испытать беспилотный автобус в действии. И это только начало большого электромобильного пути Беларуси. 

Денис Капский, ответственный секретарь приёмной комиссии БНТУ:
8 новых специализаций, 8 новых направлений. Актуальных. К примеру, подъемно-транспортные машины, новая специальность – утилизация, использование бытовых отходов. То есть это глобальная проблема, над которой работают, в принципе, все страны. Новая специальность по атомной энергетике.

Какие новые специальности и уникальные производства запускает БНТУ

Развиваться со временем и на опережение – девиз, под которым работают производства БНТУ.  Студентов учат, поддерживают их идеи. Разработки испытывают в собственных лабораториях. Перспективные проекты воплощаются в жизнь. Идеальная формула создания Университета 3.0.

Инновационно-производственный участок медицинских изделий уже стал прочной основой отечественной кардиохирургии. Уже шесть лет как производят собственные белорусские стент-графты. Их используют для лечения болезней сердца.

Какие новые специальности и уникальные производства запускает БНТУ

Оборудование для микросварки, лазеры, и даже свой ткацкий станок позволяют замещать дорогостоящие иностранные изделия и создавать свои уникальные проекты.

Какие новые специальности и уникальные производства запускает БНТУ

Павел Лущик, заместитель генерального директора по инновационной деятельности научно-технологического парка БНТУ «Политехник»:
Беларусь создает свою целую отрасль производства изделий для сердечно-сосудистой хирургии. Есть отдельные производства стентов, клапанов сердца, но в таких объемах нет нигде на постсоветском пространстве.

Какие новые специальности и уникальные производства запускает БНТУ

Своя база позволяет реагировать молниеносно на любые запросы. Именно здесь смогли за сутки организовать выпуск тех самых защитных щитков для медиков и дополнительных систем для подачи и увлажнения кислорода. А эта история вряд ли кого-то оставит равнодушным.

«Снимаем гипс и покупаем красивые туфли». Белорусские учёные сделали аппарат Илизарова намного легче и дешевле

Разработка учёных БНТУ позволила адаптировать аппарат Илизарова для 2-летнего ребёнка. До этого такие операции проводились только с 7 лет. 

Какие новые специальности и уникальные производства запускает БНТУ

Оборудование, которое помогает удлинить голень, получилось в пять раз легче немецкого и американского вариантов. У маленькой Мирославы одна ножка была короче другой на 5 сантиметров. Приходилось подгонять обувь.

Эти кадры мы снимали в феврале. А это уже сегодня. Еще пару недель, и малышка сможет просто ходить. Как все. 

Оксана Масель, мама Мирославы:
Вуаля! Покупаем красивые туфли!

Люди в материале: Сельби Гельдеева, Денис Капский, Павел Лущик, Оксана Масель

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В главном корпусе БНТУ уже кипит работа и в приёмной комиссии. С 25 июля ждут желающих учиться в стенах знаменитого политеха. Будет жарко. Ведь это точка притяжения...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Щучине при пожаре очевидцами спасены две девочки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика