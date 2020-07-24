Турчин: задача власти — навести порядок в деревнях и обеспечить сельчанам комфортную жизнь

Задача власти — навести порядок в деревнях и обеспечить сельчанам комфортную жизнь. Об этом заявил председатель Миноблисполкома Александр Турчин на рабочей встрече с председателями районных и сельских Советов депутатов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.





«К нам на прямые линии со своими проблемами обращается много жителей Минщины. Необходимо понимать, как решаются их вопросы. Ведь вы (депутаты. — Прим. БЕЛТА) представляете не только свои населенные пункты, но и каждого жителя в отдельности. Вы владеете ситуацией на местах, знаете, какими заботами живет местное население, какая помощь ему нужна. Фактически являетесь связующим звеном между людьми и областными органами власти. Ни одна проблема, с которой к вам обращаются, не должна быть оставлена без внимания. Важно навести порядок в деревнях, чтобы местные жители жили в комфортных условиях. Это наша общая задача», — отметил Александр Турчин.

Первым делом председатель Миноблисполкома поднял вопрос продажи пустующих ветхих домов. В этом преуспел Клецкий район, где за 2020 год уже составлено 104 заключения о передаче таких построек в собственность сельсовета. Председатель районного Совета депутатов Светлана Чекун отметила, что в первую очередь местные власти занимаются домами, которые необходимо снести. В год сносится около 100 домов, а освободившаяся земля передается либо под сельскохозяйственные нужды, либо под новую постройку. Также продаются бесхозные дома напрямую.

Поднималась и проблема уличного освещения. Например, в Клецком районе, по словам Светланы Чекун, на уличное освещение в бюджете заложено Br371 тыс., из которых 54% уже освоено. «Скажу честно, ночью фонари не горят: в деревнях отключаем после полуночи, в городе — после 2.00. Чтобы обеспечить 100% ночного освещения прямо сейчас, необходимо Br371 тыс. умножить на три. Мы постепенно заменяем старые лампы на энергосберегающие. Где-то 100-150 в год ставим, потому что нужно полностью менять фонарь», — сказала она.





Положительным опытом работы поделился председатель Березинского районного Совета депутатов Виктор Лашковский. Он отметил, что в 2018 году они закупили полторы тысячи светодиодных фонарей по Br60 за штуку. «Сегодня мы, имея Br209 тыс. в бюджете на освещение, Br120 тыс. уже потратили, но у нас свет горит всю ночь», — сказал он.

«Энергосберегающие лампы позволяют сэкономить и обеспечить качественное уличное освещение, причем могут служить годами. Нужно ускоренно к этому подходить, а то люди из деревень говорят, что в Минске проспекты светятся, а у них уже в 23.00 света нет. Думаю, если обустроим лампами каждый район, то сможем обеспечить освещение в населенных пунктах на всю ночь. И при этом сэкономить бюджет. Допустим, один фонарь стоит Br100. В Красном, Чисти и Радошковичах, где сконцентрировано большое количество людей, условно, 500 фонарей. Получается, нужно Br50 тыс., и после этого мы сможем не выключать освещение и при этом платить примерно ту же сумму, что сейчас с выключением. А то и меньше. Нужно еще разговаривать с энергетиками. Думаю, по 1 тыс. фонарей на район мы можем сделать», — подчеркнул Александр Турчин.

Во время встречи глава центрального региона и депутаты также обсудили роль сельсовета в жизни людей. Представители районов отметили: бюджет сельсоветов заложен только на зарплаты работников и освещение. А для того, чтобы засыпать яму или спилить дерево, нужно обращаться в райисполком. Александр Турчин пообещал проработать вопрос о выделении средств местным властям, чтобы они могли решать проблемы жителей населенных пунктов самостоятельно: «Тогда у людей будет больше доверия и они будут понимать, что к депутату можно прийти и он поможет».-0-