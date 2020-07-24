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Бесправники, страховка, ТО и даже ремни: в Солигорске тестируют новые камеры фиксации нарушений ПДД

24.07.2020 12:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Три новые камеры видеофиксации, позволяющие выявить нарушителей ПДД, появились в Солигорском районе почти месяц назад. Эти устройства могут фиксировать не только превышение скоростного режима, но и вычислять бесправников и автомобили без техосмотра, пишет газета «Шахцёр».


Фото: Наталья Деукш

Камеры установили на самых аварийно-опасных участках дороги. Изначально они работали на фиксацию превышения водителями скорости движения, а уже с 14 июля данные видеоустройства выполняют и такую функцию, как выявление бесправников. В ГАИ рассказали, что в ходе мониторинга уже выявлены и привлечены к ответственности 5 водителей, которые не имели права управления.

В дальнейшем эти камеры видеофиксации будут проверять наличие страхового свидетельства и гостехосмотра. В дневное время эти приборы могут не только распознать находящихся в салоне автомобиля водителя и пассажиров, но и определить, пристегнуты ли они ремнями безопасности.

 
 
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