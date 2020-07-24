ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко перед выборами получил тревожный сигнал из США

24.07.2020 12:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Отношения Минска и Вашингтона будут зависеть от того, насколько кровавыми будут президентские выборы в Беларуси. Но действия белорусских властей в последние месяцы не позволяют рассчитывать на мирный исход избирательной кампании.

Лукашенко перед выборами получил тревожный сигнал из США
Лукашенко и госсекретарь США Майк Помпео
Эксперты не исключают, что до выборов страны не обменяются послами. Тревожный сигнал – звонок главе белорусского МИДа Владимиру Макею заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Дэвида Хэйла.

«По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом, – сообщило госинформагентство Белта.  – Собеседники обсудили актуальные темы белорусско-американских отношений, затронули текущие вопросы региональной и международной повестки дня». 

Кроме того, «по просьбе американской стороны Владимир Макей детально проинформировал собеседника о нюансах президентской избирательной кампании в Беларуси», говорится в сообщении агентства.

Напомним, что Дэвид Хэйл посещал Минск в сентябре прошлого года. Во время визита он заявил, что страны вскоре обменяются послами, которых нет уже с 2008 года. «Мы считаем, что сегодня исторический момент в белорусско-американских отношениях», – сказал тогда Дэвид Хэйл.

Дипломатические миссии в течение 12 лет возглавляли временные поверенные. Причиной конфликта стали экономические санкции, которые США ввели в отношении Беларуси. 

Эксперты называли визит Дэвида Хэйла «символической точкой в долгом процессе нормализации отношений». Сейчас они говорят о том, что точка может превратиться в многоточие, несмотря на то, что Минск и Вашингтон в одном шаге от обмена послами. 

О том, что президент США Дональд Трамп предлагает на пост посла в Минске сотрудницу бюро Госдепартамента США по делам Европы и Евразии Джули Фишер, сообщалось еще в апреле. 

На прошлой неделе глава Беларуси Александр Лукашенко уже назначил на должность посла в Вашингтоне бывшего замглавы МИДа Олега Кравченко. Тот пояснил журналистам, что намерен отбыть к месту службы уже в августе.

Сейчас, анализируя ситуацию, эксперты не исключают, что реализация планов может быть как минимум отложена на осень. Нельзя отрицать, по их мнению, и возврата к полному похолоданию отношений. Все будут зависеть от того, насколько кровавыми будут президентские выборы в Беларуси. 

Ранее аналитики говорили о том, что ни Европе, ни США сейчас совсем не хочется портить с Минском отношения, которые только-только наладились. Они не исключают, что Запад закроет глаза на явно недемократичные белорусские выборы, если в ходе противостояния власти и ее оппонентов не прольется кровь.

Аналитики не исключают, что Дэвид Хэйл попытался предостеречь власти Беларуси от резких шагов. Во всяком случае, основания для того, чтобы понимать, что в Вашингтоне следят за происходящим, есть. 


Так, 15 июля пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус высказала обеспокоенность США сообщениями о массовых протестах и задержаниях мирных активистов в Белоаруси. 

В начале июня посольство США вместе с представительством ЕС и посольством Великобритании выступили с совместным заявлением, в котором призвали белорусские власти «принять необходимые меры для проведения безопасных, мирных, свободных и справедливых выборов и обеспечения фундаментальных свобод». 

Затем посольство США написало в своем официальном аккаунте в Тwitter, что «уважение основных свобод и демократии» властями Беларуси «прокладывает путь к более тесным связям с США», дав тем самым понять, что дальнейшие взаимоотношения Минска и Вашингтона зависят от хода избирательной кампании. 

«Отношения с США в ближайшие несколько месяцев будут во многом определяться фоном президентских выборов в Беларуси и находиться в зоне высокой неопределенности», – отмечают эксперты «Минского диалога» в своем очередном обзоре. 

По их мнению, в ближайшее время никаких значимых контактов и действий в диалоге Минска и Вашингтона ожидать не следует.


«Отличительной особенностью военных режимов является доминирование власти людей, которые специализируются на применении силы/насилия», – пишет политолог Андрей Елисеев

«Первой значительной вехой эволюции белорусского авторитаризма в сторону персоналистского военного режима можно считать назначение главой президентской администрации Игоря Сергеенко, генерал-майора КГБ», – отмечает эксперт. 

Далее силовик Роман Головченко заменил в премьерском кресле экономиста Сергея Румаса, а генерал-майор КГБ Иван Тертель – главу Госконтроля Леонида Анфимова, трудившегося в сфере промышленной политики и менеджмента, напоминает эксперт. 

Лукашенко все чаще проводит параллели между Второй мировой войной и его нынешней войной с врагами, которые везде – и на Востоке, и на Западе. Недавно он выступил с предложением сделать обязательным условием для кандидатов на пост президента службу в армии.

Применительно к текущей ситуации местные наблюдатели рассказывают о тренировках силовиков по разгону митингов. В интернете были опубликованы фотографии, как на окна в Доме правительства ставят решетки и укрепляют забор резиденции президента в Дроздах. 


На фоне того, что решения ЦИКа постепенно сводят к нулю возможность проведения прозрачных выборов, а политизация населения нарастает, рассчитывать на мирный исход нынешней избирательной кампании в Беларуси очень сложно. 
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отношения Минска и Вашингтона будут зависеть от того, насколько кровавыми будут президентские выборы в Беларуси. Но действия белорусских властей в последние...
 
Новости дня
Новости разные
 
В выходные частично ограничат движение в центре Минска - будут ремонтировать дорогу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика