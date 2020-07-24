Tesla обвинила Rivian в краже коммерческой тайны

Источник материала: Tut.by

Компания Tesla приняла решение подать в суд на американский стартап Rivian. Об этом сообщает Automotive News . По их данным, Rivian обвинили в том, что она наняла бывших сотрудников Tesla, которые поделилась с ними конфиденциальной информацией.



Пикап Rivian R1T

Речь идет о четырех бывших сотрудниках Tesla. Какую точно информацию они передали Rivian не сообщается. Американский стартап, в свою очередь, отрицает все обвинения.

«Незаконное присвоение конфиденциальной информации Tesla при переходе к новому работодателю, является неправильным и рискованным», — говорится в иске.

О фирме Rivian стало широко известно в конце 2018 года, когда американцы показали свою первую разработку — пикап R1T . Он получил независимую двухрычажную подвеску спереди и многорычажку сзади, а также пневматические адаптивные амортизаторы, благодаря которым дорожный просвет варьируется в диапазоне от 200 до 340 мм. В топовой комплектации с батареями на 180 кВт·ч суммарная отдача четырех агрегатов составляет 765 л. с. и 1120 Н·м крутящего момента.

Впоследствии Rivian показал еще одну свою разработку — большой семиместный внедорожник R1S , который получил агрегаты со схожими характеристиками. Электрические пикапы и внедорожники Rivian смогут подзаряжать аккумуляторы друг друга при помощи специального кабеля.