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Tesla обвинила Rivian в краже коммерческой тайны
Источник материала: Tut.by
Компания Tesla приняла решение подать в суд на американский стартап Rivian. Об этом сообщает
Речь идет о четырех бывших сотрудниках Tesla. Какую точно информацию они передали Rivian не сообщается. Американский стартап, в свою очередь, отрицает все обвинения.
«Незаконное присвоение конфиденциальной информации Tesla при переходе к новому работодателю, является неправильным и рискованным», — говорится в иске.
О фирме Rivian стало широко известно в конце 2018 года, когда американцы показали свою первую разработку —
Впоследствии Rivian показал еще одну свою разработку — большой семиместный
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Судебное заседание по этому делу состоится в ближайшее время.
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