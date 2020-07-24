ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Tesla обвинила Rivian в краже коммерческой тайны

24.07.2020 11:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Компания Tesla приняла решение подать в суд на американский стартап Rivian. Об этом сообщает Automotive News. По их данным, Rivian обвинили в том, что она наняла бывших сотрудников Tesla, которые поделилась с ними конфиденциальной информацией.


Пикап Rivian R1T

Речь идет о четырех бывших сотрудниках Tesla. Какую точно информацию они передали Rivian не сообщается. Американский стартап, в свою очередь, отрицает все обвинения.

«Незаконное присвоение конфиденциальной информации Tesla при переходе к новому работодателю, является неправильным и рискованным», — говорится в иске.

О фирме Rivian стало широко известно в конце 2018 года, когда американцы показали свою первую разработку — пикап R1T. Он получил независимую двухрычажную подвеску спереди и многорычажку сзади, а также пневматические адаптивные амортизаторы, благодаря которым дорожный просвет варьируется в диапазоне от 200 до 340 мм. В топовой комплектации с батареями на 180 кВт·ч суммарная отдача четырех агрегатов составляет 765 л. с. и 1120 Н·м крутящего момента.

Впоследствии Rivian показал еще одну свою разработку — большой семиместный внедорожник R1S, который получил агрегаты со схожими характеристиками. Электрические пикапы и внедорожники Rivian смогут подзаряжать аккумуляторы друг друга при помощи специального кабеля.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судебное заседание по этому делу состоится в ближайшее время.
 
Новости дня
Новости разные
 
По труду и честь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика