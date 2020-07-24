Сколько силовиков в Беларуси, и кто входит в это число? Попробовали подсчитать

Источник материала: Tut.by

В случае необходимости белорусские силовые структуры могут быть использованы для предотвращения массовых беспорядков в стране — об этом в эфире канала «Беларусь-1» заявил госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков. 42.TUT.BY попробовал посчитать, о каком количестве силовиков может идти речь.

Кто входит в число «силовиков»

Силовые структуры и их численность — это несколько растяжимое понятие. С одной стороны, в список силовиков традиционно попадают, например, сотрудники МЧС (то есть теоретически в число тех, кто может противостоять беспорядкам, попадает каждый пожарный или спасатель). С другой — у той же армии имеется огромный резерв в виде сил территориальной обороны, и не слишком понятно, считать ли их силовиками или нет.

Проблем добавляет то, что о численности большинства силовых структур официально ничего не сообщается, и подсчитывающий зачастую должен опираться или на косвенные свидетельства, или на подсчеты независимых или международных организаций — причем методики их не всегда понятны.

С армией проще всего. В отличие от военного бюджета, который в нашей стране в зависимости от года может отличаться вдвое, численность армии Беларуси стабильна и составляет порядка 65 тысяч человек (из которых военнослужащими являются только 45 тысяч).

Часть армии составляют силы специальных операций (от 4 до 6 тысяч человек), они отличаются повышенной боеспособностью по отношению ко всем остальным родам войск. Впрочем, разбивка по родам войск здесь не так важна — армия есть армия, и в случае необходимости она сможет выполнять различные функции , например, брать под охрану важнейшие стратегические объекты.

Отдельно от армии и вообще от всех силовых структур страны стоят пограничные войска Беларуси. Пограничники всегда находились особняком от прочих военнослужащих — так, при Российской империи они подчинялись министру финансов, а не обороны, а в послевоенном СССР находились в ведении КГБ. Сейчас в Беларуси сложилась уникальная ситуация, когда погранвойска не подчиняются никакому отдельному ведомству, но напрямую — Совету министров Республики Беларусь.

Как рассказал 42.TUT.BY военный эксперт Андрей Поротников, пограничники имеют двойственную природу — они одновременно представляют собой правоохранительную службу и имеют специфическую сферу применения, с другой — это все-таки военнослужащие. Потому использование погранвойск для предупреждения беспорядков вполне возможно. Это довольно обычная практика в мире — например, в США во время протестов Black Lives Matter, помимо прочих частей, активно задействовали и сотрудников Погранично-таможенной службы страны.

Что касается численности пограничников в Беларуси — официально она не публиковалась. В бюллетене Military Balance от Международного института стратегических исследований указано, что в ведомстве состоят 12 тысяч человек, по другим сведениям — до 15 тысяч (опять-таки, речь идет не о военнослужащих, а об общем количестве сотрудников Пограничного комитета). В любом случае, ведомство по численности значительно уступает армии и имеет численность менее 20 тысяч человек.

Сколько у нас сотрудников МВД?



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Теперь перейдем к самому интересному и противоречивому — а сколько в Беларуси сотрудников МВД? Если армия и пограничники «заточены» совершенно не под противостояние беспорядкам, то для милиции, ОМОНа и тому подобных структур это прямая обязанность. И, в отличие от численности Пограничного комитета (которой, судя по всему, почти никто не интересовался), количество милиционеров в Беларуси годами остается интереснейшей для многих темой.

Так, в различных материалах фигурирует колоссальная цифра в 1442 сотрудника милиции на 100 000 жителей (в среднем по Евросоюзу, например, в 2017 году было 326 человек ). Соответственно, при населении Беларуси в 9 413 446 человек на них приходился бы 135 741 сотрудник МВД. Это невероятно много.

Как источник вышеуказанной статистики обычно указываются «данные ООН», однако без прямой ссылки. В то же время автору статьи так и не удалось найти никаких исследований ООН, в которых была бы озвучена цифра в 1442 милиционера на 100 000 жителей.

В 2006 году Организация Объединенных Наций действительно выпустила документ «International Statistics on Crime and Justice» , где, помимо прочих сведений, были и цифры по количеству полиции/милиции в разных странах за 2004 год. Беларусь в этом списке фигурирует среди прочих государств, и на 100 000 человек приходилось 325,5 милиционера.



Источник: https://www.unodc.org/

Правда, согласно другому графику, имеющемуся в записке Экономического и социального совета ООН «Мировые тенденции в области преступности и новые проблемы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия и способы их решения» , на 2004 год эта цифра средней не была — в Европе, судя по диаграмме, на тот момент действовало менее 200 сотрудников полиции на 100 тысяч населения, а в 2012 году — почти вдвое больше.



Источник: https://www.unodc.org/

Однако и там цифры 1442 не нашлось. Зато именно столько милиционеров на 100 тысяч населения в Беларуси указано в совместном исследовании Европейского университета в Санкт-Петербурге и газеты «Ведомости» за авторством научного сотрудника Кирилла Титаева. Сделано исследование в 2010 году, но методика его проведения не ясна. Однако в любом случае ООН здесь не при чем.

Military Balance численность белорусской милиции заявляет в 87 тысяч, при этом цифра не меняется как минимум с 2014 года, и непонятно, имеются в виду только милиционеры или же общая численность структур МВД.

В 2016 году наконец появились «официальные» цифры — в интервью каналу «Беларусь-1» тогдашнего министра внутренних дел Игоря Шуневича. Опровергая информацию о слишком большом количестве милиции в Беларуси, он назвал цифру — 405 сотрудников органов внутренних дел на 100 тысяч жителей. Всего это получается около 39 тысяч милиционеров. Однако позже белорусский аналитический блок BSB обратил внимание , что сотрудники ОВД — это не весь состав Министерства внутренних дел, хотя и наибольшая его часть.

Итак, согласно закону «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» , организационно система органов внутренних дел включает:

Министерство внутренних дел (центральный аппарат);

территориальные органы внутренних дел — главное управление внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, управления внутренних дел областных исполнительных комитетов, управления, отделы внутренних дел городских, районных исполнительных комитетов (местных администраций), а также отделы внутренних дел на транспорте и отделения внутренних дел на транспорте (далее — органы внутренних дел на транспорте);

учреждения образования и организации здравоохранения, созданные для обеспечения выполнения задач, возложенных на органы внутренних дел;

Функционально в систему ОВД входят:

милиция;

подразделения по гражданству и миграции;

подразделения охраны;

подразделения финансов и тыла;

органы и учреждения уголовно-исполнительной системы.

иные подразделения, которые создаются по решению Министра внутренних дел, если иное не определено Президентом Республики Беларусь, и другие организации, создаваемые по решению Президента Республики Беларусь.

Несомненно, во всех этих организациях немало сотрудников, выполняющих вполне «гражданскую» работу. Потому общую численность аппарата органов внутренних дел автор блога определил примерно в 69 тысяч, из которых 39 тысяч — милиция (цифра, названная Шуневичем), 16 тысяч — персонал, а 14 тысяч — военнослужащие Внутренних войск МВД.

А какая численность внутренних войск?





Перейдем к собственно внутренним войскам. Некоторые считают, что это то же самое, что и милиция, но милиционерами эти формирования не являются и в число сотрудников органов внутренних дел не входят — их деятельность регулируется отдельным законом «О Внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Беларусь» .

Как и у милиции, предотвращение беспорядков внутри страны — прямая обязанность военнослужащих ВВ.

Численность Внутренних войск уже упомянутый бюллетень Military Balance на протяжении нескольких лет подряд определяет в 11 тысяч человек, что не слишком расходится с оценкой блога BSB ( 11−13 тысяч , по другим данным до 14 000 ). Отметим, что методика подсчета неясна.

Комитет государственной безопасности Беларуси также, возможно, имеет сравнительно немалую по меркам нашей страны численность. Точных данных также не имеется, и судить приходится по крайне редким отрывочным сведениям. Например, в 2012 году Александр Лукашенко, представляя тогдашнего главу КГБ руководству ведомства, заявил о его сотрудниках : «Пусть их будет не 12 тысяч, не 10 тысяч и даже не 6 тысяч человек. Пусть их останется 3 тысячи, но это останутся преданнейшие государству люди». Но, во-первых, эти цифры могли быть сказаны просто как пример, а, во-вторых, прошло восемь лет.

Прочие силовые структуры, о которых можно почитать здесь , имеют численность, значительно меньшую, чем уже перечисленные. Совокупное число сотрудников вряд ли будет превышать несколько тысяч.

В какой структуре больше всего человек?



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Самой многочисленной силовой структурой Беларуси, как ни странно, является не армия, не милиция, и не пограничники. 120 тысяч человек состоят номинально в Территориальных войсках — структуре, которая была создана в 2002 году.

Теоретически это «активный резерв» белорусских войск, который в мирное время не используется, но созывается только на время войны или в период напряженной военно-политической ситуации. Соответственно, почти никакого постоянного контингента территориальные войска не имеют, а их личный состав, состоящий из отслуживших белорусов, в нормальных условиях просто живет гражданской жизнью. И только в случае острой необходимости резервистов собирают в отряды.

В белорусской военной доктрине прописано, в частности, что частичное или полное формирование территориальных войск происходит, в частности, «в случае беспорядков, сопровождающихся насилием либо угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций, в результате которых возникает опасность для жизни и здоровья людей, независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Республики Беларусь».

Насколько теоретически возможно участие войск территориальной обороны в предотвращении беспорядков, 42.TUT.BY спросил Андрея Поротникова.

— Территориальная оборона одной из задач имеет поддержание специальных правовых режимов, то есть режима военного положения и режима чрезвычайного положения. Что входит в понятие поддержания этих режимов? В том числе ограничение доступа на определенные объекты или территории, контроль доступа и перемещения транспортных средств, временное изъятие оружия и взрывчатых веществ у граждан и организаций, у которых они находятся на законном основании.

Таким образом, силы и средства территориальной обороны могут привлекаться для помощи тем структурам государственной власти, которые профессионально заняты поддержанием правопорядка или ликвидацией последствий природных или других катастроф. У них широкий перечень обязанностей, это по сути резерв для всего.

— Вы упомянули режимы военного и чрезвычайного положения. Без объявления одного из этих режимов войска территориальной обороны не могут быть собраны?

— Нет, теоретически не ограничено их применение и в мирное время. Делается это просто — объявляется проверка или учения по территориальной обороне, формируются подразделения, которые идут на усиление тех или иных структур.

Другой вопрос, пояснил эксперт, что территориальные войска не имеют ни какой-то особой подготовки, ни мотивации служить, являясь, по сути, гражданскими. О спорной боеспособности этого рода войск ранее писали и сотрудники российского Центра анализа стратегий и технологий, добавляя, что ни разу не проводилось экспериментов по действительно масштабному развертыванию этого рода войск. Поэтому вопрос, добавлять ли огромную цифру в 120 тысяч человек к белорусским силовикам, остается весьма открытым.

Что касается упомянутых в начале статьи сотрудников МЧС, то, по словам Андрея Поротникова, у них даже в случае использования в качестве силовой структуры свои задачи. Так, саперно-технические подразделения могут работать «по специальности», обезвреживая взрывчатку или отравляющие вещества, которые способны использоваться как оружие. Как военная или полувоенная сила сотрудники МЧС вряд ли могут рассматриваться.

Так что в итоге?

Итак, если резюмировать все вышеперечисленное, то приблизительное число сотрудников силовых структур Беларуси может достигать следующих значений:

по нижней границе: около 120 тысяч человек «активного личного состава» (45 тысяч военнослужащих плюс 39 тысяч милиционеров плюс 12 тысяч пограничников плюс 11 тысяч во Внутренних войсках и еще несколько тысяч сотрудников прочих ведомств);

по верхней границе: около 260 тысяч человек личного состава (65 тысяч в армии, 69 тысяч в структурах МВД, включая Внутренние войска плюс несколько тысяч сотрудников прочих ведомств и 120 тысяч в войсках территориальной обороны).

Более реальной представляется, конечно, первая цифра. Хотя и она весьма приблизительна, но в условиях закрытости большей части информации на большее рассчитывать не приходится.