ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Предприниматели хотят работать на экспорт, но у них мало инноваций и не хватает знаний

24.07.2020 13:22 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Эксперт отмечает, что недостаток знаний и компетенций снижает устойчивость бизнеса, особенно в условиях экономических шоков, и негативно влияет на оценку возможностей для ведения бизнеса и создание инноваций.

В опросе трудоспособного населения (APS) и Национальном экспертном опросе (NES) в Беларуси (май-июнь 2019 года) участвовали 2001 трудоспособный респондент (168 из них ведут собственный бизнес) в возрасте 18-64 года и 37 экспертов.

При общей ориентации белорусских предприниматели на прирост рабочих мест (у Беларуси 16-е место среди 50 стран), ранние предприниматели более оптимистичны в отношении создания новых рабочих мест, чем устоявшиеся (23,2% против 9,2%).

В Беларуси процент ранних бизнесов, работающих в средне- и высокотехнологичных секторах, выше средних показателей стран с высоким уровнем дохода (6,6%, и это 19-е место среди 50 стран). Доля ранних бизнесов, занятых в этих секторах, в нашей стране больше доли устоявшихся бизнесов (6,6% против 2,7%).

В отношении ранних предпринимателей, которые создают продукты или процессы, новые для международного рынка, отмечается, что Беларусь находится на линии тренда, но отстает от среднего уровня стран со средним уровнем дохода (0,1% и 39-е место из 50).

Беларусь относится к группе стран с высокой степенью ориентации бизнеса на международные рынки (21,9%, 10-е место из 50). Имеются в виду бизнесы, которые получают более 25% выручки от экспорта товаров и услуг. Все страны-лидеры в этой группе – довольно небольшие по объему внутреннего рынка, но относятся к группе стран с высоким уровнем дохода.


фото: Myfin.by

Что касается соотношения устоявшихся предпринимателей и ранних, то Беларусь находится довольно близко к таким «стартап-странам», как Израиль и Ирландия. Но при этом существенно она отстает от этих стран по уровню раннего предпринимательства.

Это может свидетельствовать, с одной стороны, о низкой выживаемости бизнесов, а с другой - о легкости и привлекательности открытия нового бизнеса в Беларуси.

При сравнении рамочных условий предпринимательства, на основе мнений экспертов, отмечается:

  • в части финансирования предпринимательства и программ поддержки, для белорусских предпринимателей условия были оценены ниже, чем в соседних странах;
  • в части бюрократии и налогов ситуация в Беларуси выглядит лучше, чем в соседних странах.

Важным условием для Беларуси эксперты считают предпринимательское образование в системе послешкольного образования (среднего специального, высшего, дополнительного образования, в том числе в бизнес-школах). Больше внимания следует уделять и предпринимательскому образованию в школе. Как уже сообщалось, по результатам исследования в рамках GEM, молодые люди в возрасте 18-24 года в Беларуси наиболее активны в своих предпринимательских намерениях. И результативность мер их поддержки должна быть выше, считают эксперты.

По индексу национального предпринимательского контекста (NECI), Беларусь находится на 35-м месте из 54 стран. Она занимает более высокую позицию по сравнению с Россией, но ниже Польши и Латвии.

По мнению экспертов, для развития предпринимательства и увеличения его вклада в социально-экономический прогресс важна благоприятная институциональная среда:

  • стабильность законодательства;
  • независимость судов;
  • диалог и доверие между бизнесом и государством;
  • равенство условий государственных и частных предприятий.

Все это имеет большее значение, чем отдельные программы и инструменты поддержки.

Эксперты также отмечают, что госорганам, определяющим политику в экономической сфере и в области развития предпринимательства в Беларуси, «в определенной степени удается смягчать негативное влияние общего институционального контекста».

Текст: Елена Зенкевич
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости по темам:
Читайте также:
Отправить редакции myfin.by сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Ссылка скопирована в буфер обмена

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские предприниматели ориентированы на создание рабочих мест. Они работают в средне- и высокотехнологичных секторах, активно экспортируют, но создают мало...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сколько силовиков в Беларуси, и кто входит в это число? Попробовали подсчитать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика