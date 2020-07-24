Предприниматели хотят работать на экспорт, но у них мало инноваций и не хватает знаний

Источник материала: Myfin

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Эксперт отмечает, что недостаток знаний и компетенций снижает устойчивость бизнеса, особенно в условиях экономических шоков, и негативно влияет на оценку возможностей для ведения бизнеса и создание инноваций.

В опросе трудоспособного населения (APS) и Национальном экспертном опросе (NES) в Беларуси (май-июнь 2019 года) участвовали 2001 трудоспособный респондент (168 из них ведут собственный бизнес) в возрасте 18-64 года и 37 экспертов.

При общей ориентации белорусских предприниматели на прирост рабочих мест (у Беларуси 16-е место среди 50 стран), ранние предприниматели более оптимистичны в отношении создания новых рабочих мест, чем устоявшиеся (23,2% против 9,2%).

В Беларуси процент ранних бизнесов, работающих в средне- и высокотехнологичных секторах, выше средних показателей стран с высоким уровнем дохода (6,6%, и это 19-е место среди 50 стран). Доля ранних бизнесов, занятых в этих секторах, в нашей стране больше доли устоявшихся бизнесов (6,6% против 2,7%).

В отношении ранних предпринимателей, которые создают продукты или процессы, новые для международного рынка, отмечается, что Беларусь находится на линии тренда, но отстает от среднего уровня стран со средним уровнем дохода (0,1% и 39-е место из 50).

Беларусь относится к группе стран с высокой степенью ориентации бизнеса на международные рынки (21,9%, 10-е место из 50). Имеются в виду бизнесы, которые получают более 25% выручки от экспорта товаров и услуг. Все страны-лидеры в этой группе – довольно небольшие по объему внутреннего рынка, но относятся к группе стран с высоким уровнем дохода.



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Что касается соотношения устоявшихся предпринимателей и ранних, то Беларусь находится довольно близко к таким «стартап-странам», как Израиль и Ирландия. Но при этом существенно она отстает от этих стран по уровню раннего предпринимательства.

Это может свидетельствовать, с одной стороны, о низкой выживаемости бизнесов, а с другой - о легкости и привлекательности открытия нового бизнеса в Беларуси.

При сравнении рамочных условий предпринимательства, на основе мнений экспертов, отмечается:

в части финансирования предпринимательства и программ поддержки, для белорусских предпринимателей условия были оценены ниже, чем в соседних странах;

предпринимательства и программ поддержки, для белорусских предпринимателей условия были оценены ниже, чем в соседних странах; в части бюрократии и налогов ситуация в Беларуси выглядит лучше, чем в соседних странах.

Важным условием для Беларуси эксперты считают предпринимательское образование в системе послешкольного образования (среднего специального, высшего, дополнительного образования, в том числе в бизнес-школах). Больше внимания следует уделять и предпринимательскому образованию в школе. Как уже сообщалось , по результатам исследования в рамках GEM, молодые люди в возрасте 18-24 года в Беларуси наиболее активны в своих предпринимательских намерениях. И результативность мер их поддержки должна быть выше, считают эксперты.

По индексу национального предпринимательского контекста (NECI), Беларусь находится на 35-м месте из 54 стран. Она занимает более высокую позицию по сравнению с Россией, но ниже Польши и Латвии.

По мнению экспертов, для развития предпринимательства и увеличения его вклада в социально-экономический прогресс важна благоприятная институциональная среда:

стабильность законодательства;

независимость судов;

диалог и доверие между бизнесом и государством;

равенство условий государственных и частных предприятий.

Все это имеет большее значение, чем отдельные программы и инструменты поддержки.

Эксперты также отмечают, что госорганам, определяющим политику в экономической сфере и в области развития предпринимательства в Беларуси, «в определенной степени удается смягчать негативное влияние общего институционального контекста».