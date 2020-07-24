Китай требует закрыть генконсульство США в Чэнду

Источник материала: СТВ

Новости мира. Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Ведомство отозвало лицензию на учреждение и ведение деятельности американского диппредставительства. Это решение является законным ответом на действия Соединённых Штатов Америки, считает Китай.





Напомним, накануне Вашингтон потребовал закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне. Причиной в Белом доме назвали обеспечение защиты интеллектуальной собственности и личной информации американцев.