ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Китай требует закрыть генконсульство США в Чэнду

24.07.2020 13:22 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости мира. Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД КНР,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китай требует закрыть генконсульство США в Чэнду

Ведомство отозвало лицензию на учреждение и ведение деятельности американского диппредставительства. Это решение является законным ответом на действия Соединённых Штатов Америки, считает Китай.

Китай требует закрыть генконсульство США в Чэнду

Напомним, накануне Вашингтон потребовал закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне. Причиной в Белом доме назвали обеспечение защиты интеллектуальной собственности и личной информации американцев. 

Люди в материале: Дональд Трамп

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД КНР,  сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Санта» опровергает покупку сетей «Алми» И SPAR
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика