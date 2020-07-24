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Китай требует закрыть генконсульство США в Чэнду
Источник материала: СТВ
Новости мира. Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ведомство отозвало лицензию на учреждение и ведение деятельности американского диппредставительства. Это решение является законным ответом на действия Соединённых Штатов Америки, считает Китай.
Напомним, накануне Вашингтон потребовал закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне. Причиной в Белом доме назвали обеспечение защиты интеллектуальной собственности и личной информации американцев.
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Новости мира. Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД КНР, сообщили в...
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