«Санта» опровергает покупку сетей «Алми» И SPAR

















Информация о факте продажи акций компании «Юнифуд» группе компаний «Санта» не соответствует действительности.





«Санта» имеет в Беларуси собственную розничную сеть, которой управляет компания «Санта Ритейл». Сейчас, согласно Торговому реестру, у компании 176 магазинов. Еще 46 числятся на «Белинтерпродукте». Ранее это было основное юрлицо сети «Рублевский», которую купила «Санта». Постепенно магазины «Рублевский» проходят ребрендинг под «Санту».





Изначально сеть «Рублевский» опровергала информацию о вхождении в группу «Санта». Группа Мошенского тоже не подтверждала факт сделки. Но позже «Санта» все же подтвердила покупку.



