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«Санта» опровергает покупку сетей «Алми» И SPAR

24.07.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Группа компаний «Санта» ответила на запрос Office Life о том, покупала ли она акции компании «Юнифуд» (сети магазинов «Алми», Spar и Zakrama).





Информация о факте продажи акций компании «Юнифуд» группе компаний «Санта» не соответствует действительности.

«Санта» имеет в Беларуси собственную розничную сеть, которой управляет компания «Санта Ритейл». Сейчас, согласно Торговому реестру, у компании 176 магазинов. Еще 46 числятся на «Белинтерпродукте». Ранее это было основное юрлицо сети «Рублевский», которую купила «Санта». Постепенно магазины «Рублевский» проходят ребрендинг под «Санту».

Изначально сеть «Рублевский» опровергала информацию о вхождении в группу «Санта». Группа Мошенского тоже не подтверждала факт сделки. Но позже «Санта» все же подтвердила покупку.
 
 
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Группа компаний «Санта» ответила на запрос Office Life о том, покупала ли она акции компании «Юнифуд» (сети магазинов «Алми», Spar и Zakrama).
 
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