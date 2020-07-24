В Солигорске тестируются видеокамеры-«ловушки» для лихачей и бесправников

Источник материала: Слуцк Город





Три новые камеры видеофиксации, позволяющие выявить водителей, нарушающих Правила дорожного движения, появились в Солигорском районе почти месяц назад. Они были установлены на автодороге Солигорск – 4-РУ, снискавшей себе печальную «славу» аварийно опасной, а именно на участках: от 4-РУ до д. Зажевичи и от 4-РУ до д. Метявичи. Об этом пишет местная газета «Шахцёр».

Как рассказал ВРИОД начальника ОГАИ Солигорского РОВД С.А. Прима, новые видеоприборы работают пока только в тестовом режиме и именно на Солигорщине. Напомним, наш район отличается высокой плотностью застроек и населения, а также очень большим количеством транспорта. По статистике, на более чем 134 000 жителей нашего города и района зарегистрировано около 60 000 единиц автотранспорта. Установленные новые видеокамеры сначала помогали сотрудникам ОГАИ Солигорского РОВД выявлять только нарушителей установленного на дороге скоростного режима.

Информация о нарушителях (фото и номер автомашины, скорость движения и конкретный участок дороги) поступает на мобильный телефон инспектора ДПС, благодаря имеющемуся у него мобильному приложению. Так что в дальнейшем водитель, превысивший допустимую, согласно дорожным знакам, скорость движения, будет остановлен для профилактической беседы.





Сергей Анатольевич отметил, что, благодаря камерам видеофиксации, водители стали более дисциплинированными в плане соблюдения скоростных режимов – таких нарушителей стало меньше. Однако вопрос лихачества за рулем остается актуальным. Инспекторы ДПС ориентированы на выявление нарушителей скоростных режимов в смешанном потоке автотранспорта, в том числе с использованием гражданских автомобилей.

С 14 июля данные видеоустройства выполняют и такую функцию, как выявление водителей-бесправников на дорогах. На сегодняшний день в ходе мониторинга уже выявлены 5 водителей за рулем, ранее лишенные водительского удостоверения. Все они привлечены к административной ответственности. В дальнейшем эти камеры видеофиксации будут тестировать автомашины на наличие страхового свидетельства и прохождение гостехосмотра.

К слову, это еще не все технические возможности новых видеокамер. Антивандальные, ночного видения, а в дневное время эти приборы способны не только распознать находящихся в салоне автомобиля водителя и пассажиров, но и определить, пристегнуты ли путешественники ремнями безопасности.



