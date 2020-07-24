Лето с Niletto. В минском аквапарке пройдет новый музыкальный фестиваль

Источник материала: Tut.by

Музыкальный опен-эйр фестиваль Dreamland Live впервые пройдет 15 августа в аквапарке Dreamland . Хедлайнером станет российский поп-исполнитель, автор хита «Любимка» Niletto. Билеты уже появились в продаже: первые зрители смогут купить их по цене от 20 рублей.



Фото: instagram.com/niletto_official

Музыкальный Dreamland Live — это больше, чем просто фестиваль. Это новый формат летнего отдыха для горожан, который объединяет в себе посещение аквапарка Dreamland, разнообразный фудкорт, активности на любой вкус, отличную музыку на двух сценах, а также вечерний концерт, где выступит один из главных хитмейкеров этого лета — музыкант Niletto.

Niletto — автор песен и танцор, участник популярных телевизионных проектов «Песни» на ТНТ и «Русский Ниндзя» на «Первом канале». Получивший известность на YouTube благодаря танцам под хиты зарубежных артистов, Niletto вышел далеко за рамки хореографии: его песни взрывают чарты и набирают десятки миллионов просмотров.

Главный хит музыканта — «Любимка» — на долгие месяцы закрепился в топах хит-парадов, а клип на YouTube за полгода собрал 150 миллионов просмотров. Этим летом исполнитель не стал сбавлять обороты и прописался на вершинах чартов с новыми треками «Краш» (с Клавой Кокой) и Fly 2 (с Zivert).

Напомним, что столичный концерт Niletto , запланированный на 10 сентября, отменился. Поэтому выступление на фестивале в аквапарке станет первым концертом музыканта в Минске.

Сегодня организаторы Dreamland Live объявили старт продаж. Купить билет из первой партии Early Bird можно всего за 20 рублей (в стоимость включен целый день в аквапарке). Если приобретать квиток онлайн, придется доплатить 3 рубля за сервисный сбор.

Когда: 15 августа, 11.00

Где: аквапарк Dreamland

Сколько: первые 500 билетов — 20 рублей (+3 рубля сервисный сбор) Купить билет

Читайте также

В Минске заработал аквапарк Dreamland. Посмотрите, сколько минчан собрались у воды в будний день

Какие летние фестивали уже точно отменены в этом году, а какие — состоятся? Вот полный список