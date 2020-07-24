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Лето с Niletto. В минском аквапарке пройдет новый музыкальный фестиваль
Источник материала: Tut.by
Музыкальный опен-эйр фестиваль
Музыкальный Dreamland Live — это больше, чем просто фестиваль. Это новый формат летнего отдыха для горожан, который объединяет в себе посещение аквапарка Dreamland, разнообразный фудкорт, активности на любой вкус, отличную музыку на двух сценах, а также вечерний концерт, где выступит один из главных хитмейкеров этого лета — музыкант Niletto.
Niletto — автор песен и танцор, участник популярных телевизионных проектов «Песни» на ТНТ и «Русский Ниндзя» на «Первом канале». Получивший известность на YouTube благодаря танцам под хиты зарубежных артистов, Niletto вышел далеко за рамки хореографии: его песни взрывают чарты и набирают десятки миллионов просмотров.
Главный хит музыканта — «Любимка» — на долгие месяцы закрепился в топах хит-парадов, а клип на YouTube за полгода собрал 150 миллионов просмотров. Этим летом исполнитель не стал сбавлять обороты и прописался на вершинах чартов с новыми треками «Краш» (с Клавой Кокой) и Fly 2 (с Zivert).
Напомним, что
Сегодня организаторы Dreamland Live объявили старт продаж. Купить билет из первой партии Early Bird можно всего за 20 рублей (в стоимость включен целый день в аквапарке). Если приобретать квиток онлайн, придется доплатить 3 рубля за сервисный сбор.
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Музыкальный опен-эйр фестиваль Dreamland Live впервые пройдет 15 августа в аквапарке Dreamland. Хедлайнером станет российский поп-исполнитель, автор хита «Любимка» Niletto....
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