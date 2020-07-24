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В Беларуси в 2021 году планируют построить 270 тыс. кв.м арендного жилья
24.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Беларуси в 2021 году планируют построить 270 тыс. кв.м арендного жилья. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко, передает корреспондент
«На текущий год запланировано построить 135 тыс. кв.м арендного жилья, и это
Александр Авраменко подчеркнул, что если в следующем году будет получаться построить больше арендного жилья, чем намечено в планах, то стройкомплекс страны приложит для этого максимум усилий. «Это зависит не только от нашего желания, но, конечно же, от финансирования. Любое строительство тесно сопряжено с финансированием. И здесь опять же будет уделяться внимание тому, чтобы строительство арендного жилья осуществлялось не только за счет бюджета, как это в основном делалось до сих пор, но и за счет средств предприятий различных форм собственности. Законодательная база для этого уже создана. Чтобы желающих строить такое жилье было больше, сейчас в министерстве совместно с коллегами из других ведомств прорабатывается вопрос по созданию дополнительных льгот», — рассказал он.
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В Беларуси в 2021 году планируют построить 270 тыс. кв.м арендного жилья. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления жилищной политики Министерства...
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