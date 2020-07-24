В Гродно участились случаи взлома Instagram-аккаунтов с последующим размещением «фейковых» просьб о помощи

Источник материала: Новости Волковыска

Только за последние дни в группу по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Ленинского РОВД обратились двое потерпевших. Их аккаунты взломали и изменили пароли, а также телефоны, к которым привязаны страницы, чем значительно усложнили восстановление доступа реальным владельцам. Кроме того, в «сторис» и в ленту фотографий загружалась информация об экстренном сборе средств на лечение близкого человека владельца аккаунта – конечно же, эта информация не соответствовала действительности.

Подписчики потерпевших нередко готовы были финансово помочь, они писали в личные сообщения, где злоумышленники окончательно убеждали людей в необходимости быстрого сбора денег. Напомню, что реальные владельцы страницы не знали о происходящем, в это время они были озадачены тем, что не могли войти в аккаунт.

Таким образом, только в одном случае сердобольные граждане переслали 500 рублей на помощь несуществующим больным. А самое крупное разовое пожертвование составило 400 рублей. Деньги моментально уходили за рубеж и пошли в карман злоумышленникам.

Самый действенный способ защититься от нечистых на руку граждан – это позвонить владельцу страницы и спросить, реально ли он нуждается в помощи. Чем быстрее вскроется обман, и владелец восстановит доступ к аккаунту, тем меньше людей попадутся на удочку злоумышленникам, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.







