Ни воды  попить, ни в туалет сходить. Дети из Слуцка и других городов стоят в Солигорске в очереди за результатами ЦТ

Источник материала: Слуцк Город



Видео огромной очереди из абитуриентов за результатами ЦТ в Солигорске. Прислано героем публикации.

"Стоим уже полтора часа под солнцем - ни воды попить, ни в туалет сходить". Такими словами начала свой рассказ журналисту SlutskGorod возмущённая мама слуцкого абитуриента. Прямо сейчас дети стоят в огромной очереди в Солигорске за результатами ЦТ.

С утра в Солигорске выстроилась очередь из абитуриентов около филиала БНТУ "Солигорского государственного горно-химического колледжа" на улице Козлова - она вьётся змейкой и теряется где-то во дворах. Ребята из Слуцка, Любани, Копыля и других близлежащих городов приехали сюда, чтобы забрать результаты централизованного тестирования.

- Мы выехали из Слуцка в 8 утра и до сих пор стоим в этой очереди, - говорит Татьяна, мама абитуриента. - Очередь бесконечная, я её не смогла обойти всю. В туалет сходить негде, поблизости только банк, почта и аптека. Воды купить тоже поблизости нет возможности. Машину припарковать негде, пришлось оставить в ближайшем дворе.





Случчанка рассказывает, что детей в здание запускают только по 5 человек. Как ей пояснили, это связано со сложной эпидемиологической ситуацией. В 13.00 комиссия уходит на обед, а дети останутся стоять дальше.

- Непродуманно совсем. Неужели нельзя было разослать результаты по почте наложенным платежом? Никто бы не отказался оплатить пересылку. Родители уже громко возмущаются, и этого следовало ожидать. Думаю, мы здесь ни на один день.

Женщина рассказывает, что родители ходят в магазин, чтобы купить детям еду и воду. Никто ведь не думал, что ожидание настолько затянется. К зданию уже подъезжала скорая помощь, но по какой причине - Татьяна не знает.





Она говорит, что забрать результаты тестирования нужно сегодня, ведь впереди выходные. Уже в понедельник абитуриенты должны отвезти документы в институты на поступление.

- Ну, почему нельзя проводить тестирование по месту жительства? Кто это всё организовал? Сколько ещё нам придётся стоять? Думаю, при всём желании выдать всем детям результаты ЦТ за сегодня не получится, - возмущается случчанка.

Ольга Кононович

Slutsk-Gorod.by