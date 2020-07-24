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Все возвращается на круги своя: белорусский рубль выдохся

24.07.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский рубль девальвировался к доллару и евро на торгах 24 июля

Евро и доллар подорожали к белорусскому рублю, но существенное ослабление курса российского рубля привело к снижению стоимости валютной корзины на 0,21%. По итогам недели она выросла на 0,07%.

За текущую неделю корзина валют два раза дорожала, два раза дешевела и один раз торги завершились без изменения стоимости валютной корзины.

Курс доллара поднялся всего на 0,0041 BYN до 2,3898 BYN/USD. Американец подорожал второй раз, но его курс за это время вырос лишь на 0,0044 BYN. До этого доллар находился на минимуме за 26 дней.

С начала июля курс доллара упал на 0,0225 BYN.

Курс евро вырос ещё на 0,0087 BYN до 2,7711 BYN/EUR — максимума за 107 дней. За последние пять дней евро подорожал четыре раза на общую сумму 0,0392 BYN, а с начала месяца уже на 0,0640 BYN.

Курс российского рубля упал ещё на 0,0214 BYN до 3,3399 BYN/100 RUB и приблизился к минимуму за два месяца.

За последние девять торгов сотня российских рублей дешевела восемь раз на общую сумму 0,0773 BYN, а с начала июля на 0,0824 BYN.


Итоги недели на валютном рынке Беларуси

Белорусскому рублю удалось завершить неделю укреплением к доллару и российскому рублю, но существенное укрепление евро не позволило подешеветь валютной корзине:

доллар −0,0096 BYN (−0,40%);
евро +0,0392 BYN (+1,43%);
российский рубль −0,0052 BYN (−0,16%);
корзина валют +0,07%.

Центробанк России

Российский рубль сегодня к 11–30 на Мосбирже подешевел к доллару и евро. Средневзвешенный курс доллара вырос на 63 копейки до 71,58 российских рублей, а аналогичный курс евро подскочил почти на рубль до максимума за три месяца — 83,10 российских рублей.

Сегодня состоится заседание Банка России, на котором ключевая ставка может опуститься на 0,25–0,50% до уровней, которых экономика не видела больше 100 лет.

Пожертвовать придется рублем. Чем ниже ключевая ставка, тем менее интересны нерезидентам российские госбумаги в рамках стратегии кэрри-трейд.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль девальвировался к доллару и евро на торгах 24 июля
 
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