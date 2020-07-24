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Все возвращается на круги своя: белорусский рубль выдохся
Источник материала: Партизан
Белорусский рубль девальвировался к доллару и евро на торгах 24 июля
Евро и доллар подорожали к белорусскому рублю, но существенное ослабление курса российского рубля привело к снижению стоимости валютной корзины на 0,21%. По итогам недели она выросла на 0,07%.
За текущую неделю корзина валют два раза дорожала, два раза дешевела и один раз торги завершились без изменения стоимости валютной корзины.
Курс доллара поднялся всего на 0,0041 BYN до 2,3898 BYN/USD. Американец подорожал второй раз, но его курс за это время вырос лишь на 0,0044 BYN. До этого доллар находился на минимуме за 26 дней.
С начала июля курс доллара упал на 0,0225 BYN.
Курс евро вырос ещё на 0,0087 BYN до 2,7711 BYN/EUR — максимума за 107 дней. За последние пять дней евро подорожал четыре раза на общую сумму 0,0392 BYN, а с начала месяца уже на 0,0640 BYN.
Курс российского рубля упал ещё на 0,0214 BYN до 3,3399 BYN/100 RUB и приблизился к минимуму за два месяца.
За последние девять торгов сотня российских рублей дешевела восемь раз на общую сумму 0,0773 BYN, а с начала июля на 0,0824 BYN.
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