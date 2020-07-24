Как с возрастом меняется эффект отказа от курения

Источник материала: Tut.by

Отказ от курения в любом возрасте имеет благотворное влияние на организм. К такому выводу пришли в новом отчете Центров по контролю и профилактике заболеваемости (США), который сосредоточился на бывших курильщиках старше 65 лет.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В исследовании были использованы данные опроса 2018 года, где собирались сведения о состоянии здоровья и стаже курения у людей старше 65 лет. 49,9% опрошенных мужчин и 30,6% женщин раньше курили, почти четверть из них была с сигаретами больше 40 лет. Ученые пришли к выводу, что отказ от сигарет в любом возрасте положительно отражается на здоровье, хотя стаж курения и влияет на состояние организма.

По оценкам ВОЗ , существует следующая связь возраста отказа от курения с потенциальным увеличением продолжительности жизни:

если бросить курить около 30 лет, это даст почти 10 дополнительных лет жизни (по сравнению с теми, кто продолжил курить).

около 40 лет — 9 лет жизни.

около 50 лет — 6 лет жизни.

около 60 лет — 3 года жизни.

люди, которые бросили курить после первого инфаркта, снижают риск второго инфаркта на 50%.