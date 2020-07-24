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Как с возрастом меняется эффект отказа от курения
Источник материала: Tut.by
Отказ от курения в любом возрасте имеет благотворное влияние на организм. К такому выводу пришли в
В исследовании были использованы данные опроса 2018 года, где собирались сведения о состоянии здоровья и стаже курения у людей старше 65 лет. 49,9% опрошенных мужчин и 30,6% женщин раньше курили, почти четверть из них была с сигаретами больше 40 лет. Ученые пришли к выводу, что отказ от сигарет в любом возрасте положительно отражается на здоровье, хотя стаж курения и влияет на состояние организма.
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Отказ от курения полезен в любом возрасте. К такому выводу пришли в новом отчете Центров по контролю и профилактике заболеваемости (США), который сосредоточился на...
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