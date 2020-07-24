На заседании Кореличского райисполкома рассмотрели вопрос социально-экономического развития региона за 6 месяцев текущего года

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На заседании Кореличского районного исполнительного комитета рассмотрены итоги социально-экономического развития района 6 месяцев 2020 года.

В работе исполкома приняли участие первый заместитель Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Гродненской области Анатолий Дорожко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Сонгин и первый заместитель начальника главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Наталья Антонович.

Заместитель председателя Кореличского райисполкома Игорь Лазаревич отметил, что по итогам работы за январь-июнь 2020 года Кореличским районом обеспечено выполнение следующих показателей прогноза социально-экономического развития: количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет создания новых предприятий и производств; производство валовой продукции сельского хозяйства сельскохозяйственными организациями; розничный товарооборот торговли через все каналы реализации и номинальная начисленная среднемесячная заработная плата.

Вместе с тем не выполнены такие показатели прогноза социально-экономического развития Кореличского района, как экспорт товаров, экспорт услуг, индекс физического объема производства промышленной продукции, прямые иностранные инвестиции на чистой основе без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги.

Экспорт товаров





За январь-май 2020 года по организациям, подчиненным местным исполнительным и распорядительным органам и без ведомственной подчиненности, как и в целом по району, на экспорт поставлено товаров на сумму 1394,1 тысяч долларов США или 89,2 процента к аналогичному периоду прошлого года, что на 169,3 тыс. долларов США меньше уровня 2019 года. На первое полугодие 2020 года Кореличскому району доведен ключевой показатель по экспорту товаров 101,4 % к уровню 2019 года. Импорт товаров уменьшился на 1513,7 тыс. долларов США или на 52,6%, сальдо внешней торговли товарами положительное и составило 29,9 тыс. долларов США, против минус 1314,5 тыс. долларов США за аналогичный период прошлого года.

В текущем периоде в страны СНГ поставлено товаров на сумму 1008,6 тыс. долларов США или 72,3% от общей суммы экспорта товаров, в т.ч. в Казахстан на 840,1 тыс. долл. США или 60,3% от общей суммы экспорта, в Украину на 116,5 тыс. долл. США или 8,4%, в Республику Молдова – на 29,1 тыс. долл. США или 2,1%, в Российскую Федерацию – на 22,9 тыс. долл. США или 1,6%.

Экспорт товаров в страны вне СНГ составил 385,5 тыс. долларов США или 27,7% от всего экспорта товаров, в т.ч. во Вьетнам – 223,6 тыс.долл. США или 16% от общей суммы экспорта, в Китай – 161,9 тыс.долл.США или 11,6%.

На экспорт товары поставляли ООО «Викос», ОАО «Кореличи-Лен», ООО «НПП Ника», ООО «Октава».

Экспорт услуг

Объем экспорта услуг за январь — май 2020 года в целом по району составил 91,3 тыс. долларов США или 74,2% к аналогичному периоду прошлого года, в т. ч. по организациям, подчиненным местным исполнительным и распорядительным органам и без ведомственной подчиненности – 74,6 тыс. долларов США или 97,3% к уровню прошлого года, при прогнозе на 1 полугодие 101,2%. Сальдо внешней торговли услугами положительное и составило 89,5 тыс. долл. США.

Уменьшение объема экспорта услуг по организациям, подчиненным местным исполнительным и распорядительным органам и без ведомственной подчиненности, связано с падением экспорта транспортных услуг (на 23,7%) и деловых услуг (на 18,2%) к уровню 2019 года при росте оказанных туристических услуг (+8,4 тыс. долларов США, темп роста 130,9%).

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе

Ключевой показатель по привлечению прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) по оперативным данным за 6 месяцев 2020 г. составит 11,9 тыс. долларов США, при прогнозе на 1 квартал 20 тыс. долларов США.

Показатель не выполнен по причине переноса ООО «Энвиенто» сроков начала выполнения работ по строительству ветроэнергетической установки. В настоящее время залито свайное поле.

Количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места

за счет создания новых предприятий и производств





Решением Гродненского облисполкома установлено задание по количеству трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места (за счет создания новых производств и предприятий) на 2020 г. должно составить 40 чел., из них на 1 полугодие 2020 г. – 12 чел.

По предварительной оценке, ожидаемое выполнение показателя по трудоустройству граждан на вновь созданные рабочие места за 1 полугодие текущего года составит 19 человек или 158% задания на 1 полугодие 2020 г., в том числе за счет создания новых производств – 9 человек, или 47% от общего количества, за счет создания новых предприятий – 10 чел., или 53%.

Производство валовой продукции сельского хозяйства

сельскохозяйственными организациями





По итогам работы за январь-июнь 2020 года темп роста валовой продукции в сопоставимых ценах составил 106% при задании на январь-июнь 2020 года 101,5%, хозяйствами района произведено продукции на сумму 56,9 миллиона рублей, в том числе продукции животноводства — на сумму 51,2 миллиона рублей, продукции растениеводства – на сумму 5,7 миллиона рублей или 98,2%. Снижение показателя по растениеводству связано со смещением сроков заготовки травянистых кормов.

Валовое производство молока за 6 месяцев 2020 года составило 42061,7 тонн, или 104,7% к уровню 2019 года и 100,7% к плану. Удой на корову за 1 полугодие 2020 года составил 3185 кг, плюс 126 килограмм к уровню 2019 года и плюс 22 килограмма к плану. Реализация молока за 1 полугодие 2020 года составила 37222 тонны, что на 2013 тонн больше уровня 2019 года, или 105,7%.

Сортом «Экстра» реализовано 12064,8 тонн молока, или 30,8% , что на 8,7% меньше 2019 года. Товарность молока за 6 месяцев 2020 года составила 88,5%.

За январь-июнь 2020 года продукция выращивания крупного рогатого скота по району составила 3546 тонн, или 103,5% к уровню 2019 года и 101,6% к плану. Среднесуточный привес крупного рогатого скота по итогам первого полугодия 2020 года составил 751 грамм, плюс 11 грамм к уровню 2019 года.

За январь-июнь 2020 года по району получено 35 голов телят на 100 коров, что на 1 голову больше уровня 2019 года.

Реализация скота на мясоперерабатывающие предприятия, сельскохозяйственными организациями района за январь-июнь 2020 года составила 6146,2 тонны, или 109%, что на 507,6 тонн больше уровня 2019 года. За 6 месяцев 2020 года хозяйствами района реализовано на ОАО «Слонимский мясокомбинат» 3879 тонн скота в живом весе, что на 332 тонны больше уровня 2019 года. Договора контрактации поставок скота выполнены на 109%.

За первое полугодие 2020 года производство свиней на выращивании и откорме составило 4737 тонн, или 117,1% к уровню 2019 года и 110,9% к прогнозу. Все хозяйства выполнили прогнозный показатель по выращиванию свиней: СПК «Маяк-Заполье» 1040,3 тонны, что составляет 113,1% к плану и 108,1% к уровню 2019 года, государственное предприятие «Черняховский-Агро» 772,1 тонны или 106,5% к плану и 113,5% к уровню 2019 года, государственное предприятие «Луки-Агро» 1081,2 тонны или 105,3% к плану и 111,1% к уровню 2019 года. Среднесуточный привес свиней по району составил 736 грамм, плюс 35 грамм к уровню 2019 года и плюс 31 грамм к плану.





Производство яиц за январь-июнь 2020 года составило 9,08 миллиона штук или 80,3% к уровню 2019 года и 80,3% к прогнозу. Продуктивность птицы в расчете на одну курицу-несушку увеличилась на 18 штук яиц в сравнении с уровнем 2019 года и составила 144 штук яиц. Поголовье птицы на 01.07.2020 года составило 44280 голов, что на 22669 голов меньше, или 66% к аналогичному периоду 2019 года. Снижение поголовья предусматривалось технологическим графиком, что позволило увеличить продуктивность птицы и снизить затраты кормов на производство 1 тыс. штук яиц на 13%. Дальнейший рост продукции птицеводства будет обеспечен за счет комплектования птицепоголовьем, согласно технологического графика и строгого соблюдения технологии содержания и кормления кур-несушек.

Под урожай 2020 года в районе посеяно 21227 гектаров зерновых и зернобобовых культур, включая кукурузу на зерно. Всего подлежит к уборке с учетом посевов озимого и ярового рапса 23813 га. Озимые занимают 12600 га или 63,1% от площади зернового клина, из них озимая пшеница 8347 га, озимая тритикале 3384 га, озимая рожь 869 га. Уборочная площадь яровых зерновых и зернобобовых культур составляет 8627 га, в том числе яровой ячмень — 4662 га (из них пивоваренный — 850 га), яровая пшеница — 1226 га, овес — 151 га, яровой тритикале — 50 га, кукуруза на зерно — 1250 га, крупяные культуры — 90 га, зернобобовые — 1198 га.





По состоянию на 1 июля текущего года заготовлено 31,5 тысячи тонн кормовых единиц, что составляет 100,6% к уровню прошлого года. На одну условную голову заготовлено 10,8 центнера кормовых единиц.

В настоящее время в сельскохозяйственных организациях района продолжается заготовка кормов. По состоянию на 18 июля 2020 года заготовлено 43,4 тысячи тонн кормовых единиц, что составляет 113,6% к уровню 2019 года. На одну условную голову заготовлено 14,9 центнера кормовых единиц, или плюс 1,5 центнера кормовых единиц к уровню 2019 года.

Все десять сельскохозяйственных организаций Кореличского района по результатам работы за январь-май 2020 года сработали с прибылью. Рентабельность продаж по сельскохозяйственным организациям Кореличского района за январь-май 2020 года составила 10%, рентабельность по чистой прибыли составила 12,3%.

Индекс физического объема производства промышленной продукции

по набору товаров-представителей





За январь-июнь 2020 года в целом по району произведено промышленной продукции в фактических ценах на сумму 7025 тыс. рублей или 165,6% к аналогичному периоду прошлого года.

Индекс физического объема по набору товаров-представителей составил 128,8% при задании 129,3%, в том числе: обрабатывающая промышленность – 140,2%, снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 99,1%; водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 97,5%.

По Кореличскому унитарному коммунальному предприятию бытового обслуживания населения темп роста объема производства составил 87,2% при плане 100%. Из-за отсутствия реализации производимой продукции, вызванной неблагополучной эпидемиологической обстановкой, предприятие снизило объемы производства и реализации.

Темп роста объема производства по Кореличскому районному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства составил 99,3% при задании 101%. Основной причиной невыполнения задания явились климатические условия в отопительный сезон. За январь-июнь 2019 года выработано 17031 Гкал, а за январь-июнь 2020 года – 16881 Гкал (99,1%).

На 1 июля 2020 года на складах промышленных предприятий района находилось готовой продукции на сумму 563 тыс. рублей, удельный вес запасов в среднемесячном объеме производства составил 48,1 %.

За 1 полугодие 2020 года организациями отгружено продукции на сумму 6696 тыс. рублей. Удельный вес отгруженной продукции в объеме произведенной продукции составляет 95,3 %.

Розничный товарооборот торговли через все каналы реализации

За январь-май 2020 года розничный товарооборот торговли и общественного питания через все каналы реализации в фактических ценах составил 24001,4 тыс. рублей, или 103,4% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2019 года, при задании на 1 полугодие 103,4%. В том числе розничный товарооборот организаций торговли составил 22582,7 тыс. рублей, или 103,9% к прошлогоднему уровню, товарооборот общественного питания 703,7 тыс. рублей, или 77,2%.

По Кореличскому филиалу Гродненского областного потребительского общества розничный товарооборот составил 4506,5 тыс. рублей или 103,5 % к соответствующему периоду 2019 года.

В районе произошел рост объемов реализованных продовольственных товаров на 3,1 процентных пункта, непродовольственных товаров на – 6% к соответствующему периоду 2019 года.

Строительство. Инвестиции в основной капитал





За январь-май 2020 года инвестиции в основной капитал по району составили 14900 тыс. рублей или 83% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года.

Согласно решению Гродненского областного исполнительного комитета доведено поквартальное задание по выполнению объемов строительно-монтажных работ, в том числе первый квартал – 1783 тыс. рублей. За январь-март 2020 года фактическое выполнение строительно-монтажных работ (по заказчикам) составило 2324 тыс. рублей или 130,3 % к доведенному заданию на первый квартал текущего года.

Выполнение подрядных работ за пять месяцев 2020 года составило 1740 тыс. рублей или 112,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

За первое полугодие 2020 год введено в эксплуатацию 1 262 кв. м. общей площади жилых помещений или 35,1 процента к годовому заданию (при задании 35%).

В марте 2020 года начато строительство 20-квартирного жилого дома по улице 8 Марта в городском поселке Кореличи. В составе жилого дома ведется строительство 4 социальных квартир и 15 многодетными семьями заключены договора создания объекта долевого строительства на 16 квартир.

За счет собственных средств сельскохозяйственным производственным кооперативом «Свитязянка-2003» в стадии строительства два двухквартирных блокированных и одного одноквартирного жилых домов в агрогородке Райца. Ожидаемый ввод в эксплуатацию – сентябрь 2020 г.

В связи с востребованностью на земельные участки под индивидуальную застройку разработана проектно-сметная документация на квартал усадебной застройки «Звездный» в городском поселке Мир. Проектная документация находится на экспертизе.

За счет средств Инвестиционной программы Гродненской области в текущем году продолжены работы по двум объектам:

«Водоснабжение г.п. Мир», общая стоимость строительства объекта 1 700 тыс. рублей. С начала года освоено 889,720 тыс. рублей. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован в августе 2020 года;

«Реконструкция наружных сетей от котельной Мирского филиала ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод» до Мирской горпоселковой больницы и УО «Мирский государственный художественный профессионально-технический колледж» (первый пусковой комплекс), выделено 200,0 тыс. рублей. В июле 2020 года будут завершены работы по первому пусковому комплексу общей стоимостью 350,0 тыс. рублей.

Вблизи агрогородка Луки ведется строительство ветроэнергетической станции мощностью 2,5 МВт и транспортной и инженерной инфраструктуры. Стоимость строительно-монтажных работ по объекту составляет 1306 тыс. рублей и оборудования 2 715 тыс. евро. С начала производства работ освоено 450 тыс. рублей.

Разработана проектно-сметная документация на строительство объекта торговли по улице Гагарина в городском поселке Кореличи открытым акционерным обществом «Санта Ритейл». Стоимость строительства объекта составляет 700 тыс. рублей. Согласно инвестиционного договора ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2020 году.

После капитального ремонта и модернизации в мае 2020 г. введен в эксплуатацию пищеблок Кореличской центральной больницы (освоено 660,5 тыс. рублей).

Сельскохозяйственным производственным кооперативом «Маяк-Заполье» на территории молочно-товарной фермы д. Полоная за счет собственных средств возведено помещение для выращивания молодняка КРС общей стоимостью 1 034,6 тыс. рублей. Ведется строительство зерносушильно-очистительного комплекса ЗСК-30Г в деревне Полоная общей стоимостью 1 142,3 тыс. рублей.

В текущем году планируется строительство зернохранилища силосного типа вместимостью 3000 тонн вблизи агогородка Райца Кореличского района за счет собственных средств сельскохозяйственного производственного кооператива «Свитязянка-2003». Проектно-сметная документация в настоящее время находится на экспертизе.

Согласно доведенному заданию на 2020 г. Кореличским районным унитарным предприятием жилищно-коммунальное хозяйство необходимо произвести замену теплосетей общей протяженностью 2 км. За январь-июнь 2020 года выполнено работ по замене 0,4 км.

После капитального ремонта жилищного фонда в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 3200 м2.

Дорожным ремонтно-строительным управлением № 158 введено в эксплуатацию 10 км автомобильных дорог местного значения (Н-6192 Турец-Еремичи-Скоричи, Н-6191 Березовец-Луки-Долматовщина, Н-6198 Райца-Цирин-Новоселки) после выполнения работ по текущему ремонту.

Выполнены работы по капитальному ремонту подъезда к асфальтобетонному заводу от Н-6191 Березовец-Луки-Долматовщина общей стоимостью 198,9 тыс. рублей. В настоящее время ведутся работы по ремонту автодороги Кореличи-Валевка-Новоельня протяженностью 4,6 км.

Доходы, рынок труда и политика занятости





Среднемесячная заработная плата работников Кореличского района за январь — май 2020 года составила 811,4 рублей, в том числе в мае – 864,4 рублей.

Темп роста номинальной среднемесячной заработной платы за январь — май 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 114,4 процентов (по области 112,7%), в том числе за май – 115,6 процентов (по области-111,1 %).

Темп роста реальной заработной платы за январь — май 2020 года к январю – маю 2020 года составляет 109,1, в том числе в мае —110,2 процентов.

Выполнение задания по росту заработной платы по району в целом по району за январь-май 2020 года к запланированному графику составляет 105,3 процентов.

В январе-мае 2020 г. в организациях района отмечается превышение увольнения работников над приемом (принято на работу 508 человек, уволен 541 человек), прием работников восполнил их выбытие на 93,9%.

В январе-мае 2020г. в режиме неполной занятости работали 13 человек, или 0,19% от списочной численности работников организаций.

Численность занятого населения района за январь-май 2020 г. составила 8438 человек, или 98,9% к аналогичному периоду 2019 г.

В январе — июне 2020 года в управление по труду, занятости и социальной защите Кореличского райисполкома за содействием в трудоустройстве обратилось 298 человек, из них 123 человека зарегистрировано безработными. Оказано содействие в трудоустройстве 242 чел., из них 104 безработных.

На 1 июля 2020 года организациями были заявлены в службу занятости сведения о наличии 236 свободных рабочих мест, из которых 45,8% – вакансии по рабочим профессиям.

На 1 июля 2020 года на учете в отделе государственной службы занятости населения состояло 62 человека, обратившихся за содействием в трудоустройстве, из них 20 безработных. Уровень безработицы составил 0,2 процента от экономически активного населения, что ниже годового показателя на 0,8 процентных пункта.

Коэффициент напряженности на рынке труда района составил 0,08 безработных на одну вакансию.

Инна ЛЕЙКО

Фото Оксаны ЯНУШ