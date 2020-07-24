Стало известно, когда Россия возобновит международное авиасообщение

Источник материала: ОНТ

Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение российского премьер-министра Михаила Мишустина.

«Принято решение о возобновлении международного авиасообщения, при этом мы руководствуемся эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости, принципами взаимности», - заявил он на заседании кабинета министров.

При этом, как пишет «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову, авиарейсы будут совершаться пока только в три страны – Британию, Турцию и Танзанию. Она уточнила, что постепенно этот список будет расширяться.

После 1 августа улететь за границу по указанным направлениям можно будет из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.









Фото: Jan Vašek, Pixabay

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