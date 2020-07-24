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Стало известно, когда Россия возобновит международное авиасообщение
Источник материала: ОНТ
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. Об этом сообщает
При этом, как
После 1 августа улететь за границу по указанным направлениям можно будет из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
Фото: Jan Vašek, Pixabay
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Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение российского премьер-министра Михаила Мишустина....
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