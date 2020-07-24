Когда миром правит футбол

Источник материала: Кобринский вестник

Что больше всего объединяет людей, живущих в разных точках земного шара? Успех, слава, деньги, положение в обществе? И всё-таки не эти вещи главные, не они сближают людей, не они способны прервать войны на планете… Спорт, вернее общая любовь к тому или иному его виду, – вот та сила, которая действительно способна сблизить людей, разных по духу, национальности и статусу.

– Почему именно футбол? Что может дать человеку обыкновенная площадка в среднем чуть больше 7 тыс. квадратных метров с парой ворот, 22 игроками на поле и одним мячом? Наверное, всё дело в любви, в тех невероятных эмоциях, которые тебе дарит игра. И влюблённые в футбол болельщики, и сами футболисты вместе переживают взлёты и падения, вместе плачут от поражения и радуются, как дети, победе, – после некоторой паузы отвечает на мой вопрос капитан футбольного клуба «Кобрин» и команды по пляжному футболу «Полесье» Кирилл Христюк.

В футбол Кирилл был влюблён с детства. Летом игровое поле ему с товарищами заменяла небольшая площадка во дворе, вместо ворот два камня. А зимой, прильнув к телевизору, мальчишка внимательно следил за игрой любимого футболиста из английского «Ливерпуля» Стивена Джеррарда.

– Я вообще поклонник английского футбола, и не потому, что англичане – его родоначальники. Мне нравится их стиль игры, в нём много единоборств. А Стивен Джеррард – это круто. Поистине разносторонний игрок, который одинаково был хорош и в нападении, и в полузащите, – говорит парень.

Любовь к спорту привела учащегося СШ №7 г. Кобрина Кирилла Христюка в Комплексную СДЮШОР Кобринского района, где раньше действовала секция по футболу, к опытному тренеру Николаю Шиманскому. Здесь он овладел азами футбольного искусства, впервые почувствовал вкус настоящей победы во время выездных матчей, понял истинный смысл пословицы «Один за всех и все за одного».

После службы в армии Кирилла, который до этого успел поиграть за юношескую команду Кобрина, пригласили играть в основной состав ФК «Кобрин», а вскоре предложили контракт с брестской командой «Рух». Играя за эту команду, он успел стать призёром чемпионата области. Из-за травмы, которая на некоторое время вывела его из игры, Кирилл вернулся в Кобрин. Сейчас он играет в том числе и за кобринскую команду по пляжному футболу «Полесье», которую тренирует Дмитрий Лукьянюк, плюс у него контракт с брестским клубом «Динамо 1960». А недавно перспективного нападающего и лучшего бомбардира кобринской команды заметили тренеры национальной сборной Республики Беларусь по пляжному футболу и пригласили его отстаивать честь республики на соревнованиях мирового уровня.

– Конечно, я очень рад. Это прекрасная возможность повысить своё мастерство, заявить о себе. Любой игрок желает расти, и чем больше у тебя возможности играть с сильными командами, тем опытнее становишься сам. Хочется оправдать доверие тренеров, играть и получать наслаждение от игры, дарить приятные эмоции своим болельщикам, – комментирует Кирилл.

Постоянные тренировки в Кобрине, в Бресте и Минске, частые выездные матчи. Возникает резонный вопрос: как на всё хватает сил и времени?

– Конечно, иногда сильно устаёшь, преследуют травмы, приходится корректировать планы, каждый день учишься рационально использовать время. Но всё компенсирует игра. Когда ты выходишь на поле, забываешь обо всём. Ты видишь перед собой соперников и понимаешь, чтобы победить, ты должен быть сильнее, умнее, быстрее, хитрее их, – говорит футболист.

О своей роли нападающего юноша замечает:

– Нападающий – он должен быть в меру эгоистичным, в меру жадным. Да, порой болельщики его осуждают за то, что, например, не отдал мяч игроку, который находился в более выгодной позиции. Но такова его роль – чаще всего брать решающий удар на себя.

Эгоизм нападающего не мешает Кириллу Христюку успешно справляться с обязанностями капитана:

– Если судьи неправы по отношению ко мне, я могу смолчать. А за своих товарищей готов горой стоять. Не люблю несправедливости. Но в игре всякое бывает, в том числе и судейские ошибки, поэтому капитану нужно обладать терпением, выдержкой. Безусловно, приходится усмирять и пыл коллег по команде.

Впереди у Кирилла напряжённый график. Сезон по пляжному футболу перешёл в стадию плей-офф. В 1/4 финала кобринчанам совсем скоро предстоит сразиться с титулованной командой из Гродно. А вот чемпионат по футболу только стартует, и у болельщиков есть прекрасная возможность окунуться в невероятную атмосферу, где миром правит футбол.

Елена БАКУН.

Фото автора.