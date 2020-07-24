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Александр Лукашенко: мы модернизировали Вооружённые Силы, приспосабливая их к ведению войны в современных условиях

24.07.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Традиционно конец недели Александр Лукашенко посвящает поездкам в регионы. 24 июля глава государства – в Пуховичском районе. Рабочая поездка началась с посещения 5-й отдельной бригады специального назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: мы модернизировали Вооружённые Силы, приспосабливая их к ведению войны в современных условиях

Президенту доложили об организационно-штатной структуре и основных задачах воинского соединения. Затем Александр Лукашенко ознакомился с образцами вооружения, снаряжения и формой одежды военнослужащих.

Александр Лукашенко: мы модернизировали Вооружённые Силы, приспосабливая их к ведению войны в современных условиях

Александр Лукашенко: мы модернизировали Вооружённые Силы, приспосабливая их к ведению войны в современных условиях

Президент поинтересовался, насколько она удобная и износостойкая. Солдаты и офицеры, в свою очередь, отметили, что ткань дышащая, носится хорошо.

Александр Лукашенко: мы модернизировали Вооружённые Силы, приспосабливая их к ведению войны в современных условиях

Показали главнокомандующему и стрелковое вооружение: пулемёты, снайперские винтовки, автоматы, гранатомёты и ракетную установку. Общаясь с воинским коллективом, Александр Лукашенко в первую очередь остановился на вопросе функционирования Военной доктрины. Именно по этому документу живёт наша армия. 

Александр Лукашенко: мы модернизировали Вооружённые Силы, приспосабливая их к ведению войны в современных условиях

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Третья Военная доктрина, вы понимаете, что это основной документ не только для Вооруженных Сил (но, прежде всего, для Вооруженных Сил), документ для всей страны. Как будем действовать в современных условиях, если вдруг, если по-народному говорить. Поэтому это третья Военная доктрина разработана исходя из ведения современных войн, опыта ведения современных войн.

А вообще я где-то говорил, что мы три или четыре раза модернизировали наши Вооруженные Силы, приспосабливая их к ведению войны в современных условиях. Последняя доктрина определяет, как и какие войны мы будем вести, если вдруг нам придется защищать наше Отечество.

Александр Лукашенко: мы модернизировали Вооружённые Силы, приспосабливая их к ведению войны в современных условиях

5-я бригада спецназначения была сформирована в Марьиной Горке в 1963 году. Ее военнослужащие воевали в Афганистане, а в начале 90-х выполняли правительственное задание по стабилизации обстановки в Армянской ССР.

С мая 2007 года воинское формирование входит в состав сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси. Эта локация сегодня не единственная в рабочем графике Президента. В центре внимания главы государства также социальная инфраструктура. Планируется, что Александр Лукашенко посетит открывшийся спортивно-оздоровительный комплекс.

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Новости Беларуси. Традиционно конец недели Александр Лукашенко посвящает поездкам в регионы. 24 июля глава государства – в Пуховичском районе. Рабочая поездка...
 
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