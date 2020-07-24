ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

СЛУЖИТЬ  ВЫСОКОМУ ИСКУССТВУ

24.07.2020 — Разное | Кобринский вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кобринский вестник

СЛУЖИТЬ  ВЫСОКОМУ ИСКУССТВУ

Александр Новик и народный оркестр народных инструментов.

Обогатить человека духовно, создать ему хорошее настроение, стать для него неиссякаемым источником жизненных сил и энергии призвано высокое искусство.  Для желающих приобщиться к прекрасному на Кобринщине открывают свои двери 11 учреждений, в числе которых  Дворец культуры и ГУО «Детская школа искусств г. Кобрина».

Торжественно и зрелищно,  душевно  и трогательно, ярко и   незабываемо проходят здесь концертные программы. Более шести десятилетий школа является неотъемлемой частью культурной жизни города. В сентябрьские дни под её светлые своды приходят малыши, а через несколько лет выходят искусные музыканты. Одни могут виртуозно играть на фортепиано или аккордеоне, другие  понимают душу  скрипки, третьи любят флейту и кларнет.

– Школа работает по двум направлениям: музыкальному и хореографическому, ведёт широкую концертную деятельность. Для тех, кто только планирует  начать учёбу, у нас имеется подготовительное отделение,    – рассказывает директор учреждения Сергей Ребковец.

Государство каждому ребёнку даёт возможность получить дополнительное образование, и юные кобринчане активно пользуются этим правом. В ГУО «Детская школа искусств г. Кобрина» обучается более 600 учащихся, которые, кроме владения музыкальным инструментом, приобретают глубокие  знания  по музыкально-теоретическим дисциплинам, сольфеджио и музыкальной  литературе.  И это приносит свои плоды.  Замечали ли вы, что детей, которые посещают музыкальную школу, отличает не только богатый творческий потенциал, но и ярко выраженные  коммуникативные способности, умение планировать время? Музыка развивает память, обогащает эмоции, воспитывает эстетический вкус.

Талантливые педагоги, которые трудятся в стенах школы, стремятся через музыку и танцевальное искусство раскрыть уникальность и неповторимость каждого ребёнка. Свою главную задачу они видят в том, чтобы сделать обучение радостью для детей, способствовать их становлению в жизни. Здесь гордятся учениками, в числе которых  участники, лауреаты и дипломанты областных, республиканских и международных фестивалей, конкурсов и олимпиад, стипендиаты Президентского фонда по поддержке талантливой молодёжи. Гордятся выпускниками, среди которых – успешные музыканты, педагоги, юристы, врачи, экономисты. И пусть не все связывают свой жизненный путь с музыкой, но полученное образование  оценивают как один из этапов  духовного роста.

Гордостью учреждения являются образцовые детские коллективы – баянный оркестр учащихся (руководитель Лариса Шершунович), хор учащихся «Купалінка» (руководитель Алла Приймачук),  ансамбль народной песни и музыки «Таўкачыкi» (руководители Наталья Буневич и Галина Ворон). Практикуются выступления солистов, дуэтов, трио, квартетов, приветствуется совместное музицирование учеников и учителей, что создает атмосферу доверительности и творческого единства.

Пример детям – педагогические коллективы: народный оркестр народных инструментов (руководитель Александр Новик), ансамбль народных инструментов «Гармонь и Я» (руководитель Лариса Шершунович), ансамбль народной песни «Журавіны», вокальный квартет «Камертон» и др.

ГУО «Детская школа искусств г. Кобрина»  вносит значительный вклад в развитие музыкальной культуры республики. Подтверждением этому служат многочисленные награды. Только в минувшем учебном году копилку достижений учреждения за победу в мероприятиях областного, республиканского, международного уровней пополнили более 50 наград.   Не за горами новый учебный год. Он позовёт сюда  ребят, для которых музыка значит чуть больше, чем просто звуки. И талантливые педагоги школы снова будут сеять в душах учеников «разумное, доброе, вечное».

Жанна ЕЛИЗАРОВА.

Фото автора.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
СЛУЖИТЬ  ВЫСОКОМУ ИСКУССТВУ
 
Новости дня
Новости разные
 
Стало известно, когда Россия возобновит международное авиасообщение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика