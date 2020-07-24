СЛУЖИТЬ  ВЫСОКОМУ ИСКУССТВУ

Источник материала: Кобринский вестник

Обогатить человека духовно, создать ему хорошее настроение, стать для него неиссякаемым источником жизненных сил и энергии призвано высокое искусство. Для желающих приобщиться к прекрасному на Кобринщине открывают свои двери 11 учреждений, в числе которых Дворец культуры и ГУО «Детская школа искусств г. Кобрина».

Торжественно и зрелищно, душевно и трогательно, ярко и незабываемо проходят здесь концертные программы. Более шести десятилетий школа является неотъемлемой частью культурной жизни города. В сентябрьские дни под её светлые своды приходят малыши, а через несколько лет выходят искусные музыканты. Одни могут виртуозно играть на фортепиано или аккордеоне, другие понимают душу скрипки, третьи любят флейту и кларнет.

– Школа работает по двум направлениям: музыкальному и хореографическому, ведёт широкую концертную деятельность. Для тех, кто только планирует начать учёбу, у нас имеется подготовительное отделение, – рассказывает директор учреждения Сергей Ребковец.

Государство каждому ребёнку даёт возможность получить дополнительное образование, и юные кобринчане активно пользуются этим правом. В ГУО «Детская школа искусств г. Кобрина» обучается более 600 учащихся, которые, кроме владения музыкальным инструментом, приобретают глубокие знания по музыкально-теоретическим дисциплинам, сольфеджио и музыкальной литературе. И это приносит свои плоды. Замечали ли вы, что детей, которые посещают музыкальную школу, отличает не только богатый творческий потенциал, но и ярко выраженные коммуникативные способности, умение планировать время? Музыка развивает память, обогащает эмоции, воспитывает эстетический вкус.

Талантливые педагоги, которые трудятся в стенах школы, стремятся через музыку и танцевальное искусство раскрыть уникальность и неповторимость каждого ребёнка. Свою главную задачу они видят в том, чтобы сделать обучение радостью для детей, способствовать их становлению в жизни. Здесь гордятся учениками, в числе которых участники, лауреаты и дипломанты областных, республиканских и международных фестивалей, конкурсов и олимпиад, стипендиаты Президентского фонда по поддержке талантливой молодёжи. Гордятся выпускниками, среди которых – успешные музыканты, педагоги, юристы, врачи, экономисты. И пусть не все связывают свой жизненный путь с музыкой, но полученное образование оценивают как один из этапов духовного роста.

Гордостью учреждения являются образцовые детские коллективы – баянный оркестр учащихся (руководитель Лариса Шершунович), хор учащихся «Купалінка» (руководитель Алла Приймачук), ансамбль народной песни и музыки «Таўкачыкi» (руководители Наталья Буневич и Галина Ворон). Практикуются выступления солистов, дуэтов, трио, квартетов, приветствуется совместное музицирование учеников и учителей, что создает атмосферу доверительности и творческого единства.

Пример детям – педагогические коллективы: народный оркестр народных инструментов (руководитель Александр Новик), ансамбль народных инструментов «Гармонь и Я» (руководитель Лариса Шершунович), ансамбль народной песни «Журавіны», вокальный квартет «Камертон» и др.

ГУО «Детская школа искусств г. Кобрина» вносит значительный вклад в развитие музыкальной культуры республики. Подтверждением этому служат многочисленные награды. Только в минувшем учебном году копилку достижений учреждения за победу в мероприятиях областного, республиканского, международного уровней пополнили более 50 наград. Не за горами новый учебный год. Он позовёт сюда ребят, для которых музыка значит чуть больше, чем просто звуки. И талантливые педагоги школы снова будут сеять в душах учеников «разумное, доброе, вечное».

Жанна ЕЛИЗАРОВА.

Фото автора.