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«Трезвость – норма на дорогах!»

24.07.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

С 24 по 28 июля 2020 года на территории Республики Госавтоинспекцией объявлено проведение мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями.
Пьянство за рулем, несмотря на постоянную борьбу с ним, все еще остается нерешенной проблемой. Алкоголь является одной из наиболее частых причин ДТП и создает угрозу для жизни и здоровья всех участников дорожного движения. Наезды, столкновения и опрокидывания совершаются нетрезвыми водителями независимо от погодных и дорожных условий. От пьяного за рулем можно ожидать чего угодно и когда угодно. При этом они могут погибнуть сами и погубить других или сделать их инвалидами.
К сожалению, ни очевидная опасность употребления спиртного для водителя, ни суровые санкции наказания не могут переубедить отдельных граждан отказаться от рюмки перед поездкой. С начала года сотрудниками Госавтоинспекции в районе задержано 32 нетрезвых водителя, из них 2 – за повторную пьяную поездку. А ответственность за нетрезвые вояжи достаточно серьезная: это штраф от 50 до 100 б.в. с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.
Зачастую человек не выпивает в одиночестве. Нередко именно с молчаливого согласия окружающих, употребив спиртное, водитель садится за руль автомобиля. Некоторые наши граждане предпочитают «закрывать глаза» на происходящее. Это равнодушие, ценой которому может стать человеческая жизнь.
В очередной раз хочется призвать всех наших граждан не быть в стороне и сообщать по телефону 102 о фактах нахождения на дороге водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения, поведение которых небезопасно и требует принятия безотлагательных мер. Возможно, именно ваш звонок поможет избежать трагедии и спасет чью-то жизнь.
Виталий Котов, начальник ОГАИ РОВД.

 
 
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С 24 по 28 июля 2020 года на территории Республики Госавтоинспекцией объявлено проведение мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение фактов...
 
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