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Вторая волна: во Франции установлен антирекорд по числу заболевших коронавирусом
Источник материала: СТВ
Новости Франции. Францию накрыла вторая волна пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние сутки в стране установлен антирекорд по числу заболевших – свыше тысячи человек.
По данным эпидемиологов, на материковой части Пятой республики количество инфицированных увеличилось на 26 %. Среди 10 новых очагов распространения болезни оказались курортные зоны: частично Бретань и весь Лазурный берег.
По мнению властей, причина происходящего кроется в несоблюдении жителями мер предосторожности.
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Новости Франции. Францию накрыла вторая волна пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние сутки в стране установлен антирекорд по числу...
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