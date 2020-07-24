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Вторая волна: во Франции установлен антирекорд по числу заболевших коронавирусом

24.07.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Францию накрыла вторая волна пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние сутки в стране установлен антирекорд по числу заболевших – свыше тысячи человек.

Вторая волна: во Франции установлен антирекорд по числу заболевших коронавирусом

По данным эпидемиологов, на материковой части Пятой республики количество инфицированных увеличилось на 26 %. Среди 10 новых очагов распространения болезни оказались курортные зоны: частично Бретань и весь Лазурный берег.

Вторая волна: во Франции установлен антирекорд по числу заболевших коронавирусом

По мнению властей, причина происходящего кроется в несоблюдении жителями мер предосторожности.

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Новости Франции. Францию накрыла вторая волна пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние сутки в стране установлен антирекорд по числу...
 
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