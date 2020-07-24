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Помогла ли Октябрьской «пешеходка» и что с улицей будет дальше?

24.07.2020 14:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе в Минске в качестве эксперимента ограничили для движения участок на улице Октябрьской. Все выходные кусочек улицы в районе заведений был пешеходным. Это была одна из мер по улучшению атмосферы на Октябрьской. Мы узнали, что на улице будут делать дальше и помогла ли «пешеходка».


Арт-директор бара «Хулиган» Макс Старцев анонсировал изменения еще на прошлой неделе. Все планы по наведению порядка на улице он раскрывать не хочет, опасается, что-то может быть не согласовано или не успеется в срок.

— Мы договорились, что делиться планами не будем, вместо этого будем отчитываться о результатах. О планах много кто говорит, но что-то может просто провалиться или мы столкнемся с какими-то реалиями. Некоторые идеи в приоритете, пошагово будут реализовываться, — говорит Старцев.

В первую очередь улице нужны туалеты и мусорки.

Перемены не касаются смены формата в заведениях общепита — все остаются работать, но вопросы культуры обсуждаются. Например, на прошлой неделе прекратились DJ-сеты возле gruzin.by.

— Это связано с общением внутри резидентов улицы Октябрьской. Тот же gruzin.by заявил в общей переписке, что они больше не будут заниматься ночными вечеринками, вместо этого будет живая музыка. Каждый такой шаг помогает улице жить, — рассказывает Старцев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Max Startsev (@max.startsev) 17 Июл 2020 в 5:32 PDT

По его словам, говорить о культурных моментах сложно — кому-то такое рассуждение может показаться надменным. Однако резиденты улицы пытаются сформулировать определенный культурный потолок, которого бы придерживались все.

— Октябрьская начиналась как сбор нишевых движений, в том числе и музыкальных, поэтому когда мы слышим условно хиты 90-х или Моргенштерна… Если контингент, который не является представителем каких-то ниш и субкультур, приходит на Октябрьскую, то как минимум он может увидеть, что такое субкультурная движуха, и если ему понравится, то влиться в нее. Если ему не нравится, то можно пойти в те заведения и на те улицы, где поддерживается современная коммерческая музыка, которая и скрутила уши всем на этой. С чего вообще все и началось.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ДЭПО ежа/бар (@depomiensk) 23 Июл 2020 в 11:13 PDT

Старцев говорит, что никто из резидентов улицы не ведет борьбу, но контингент Октябрьской в какой-то момент расширился в направлении, которого никто не ожидал.

— И это почувствовали не только мы — чувствительные хипстеры — это коснулось и статистики, порядка на улице. Увидели, что есть проблема на улице. Наши меры — это не про надеть красивые кроссовки и слушать группу Jungle, мы не настолько наивны и глупы. Мы бы хотели помочь в том числе РУВД по аудитории, по пьющим субъектам на улице.

Зачем нужна милиция на этой улице?

Планы резиденты улицы реализуют вместе с администрацией Ленинского района и РУВД. Все вопросы решаются сообща.

— Мониторинг [от РУВД], конечно, необходим, учитывая, что есть аудитория несовершеннолетних в непонятно каких состояниях. Кроме того, некоторые наши совместные идеи невозможно привести в жизнь без вмешательства инстанций — например, ограждение для пешеходной зоны, которое мы, как негосударственные юрлица, сделать никак не можем. Поэтому мы обращаемся за поддержкой, — рассказывает Макс Старцев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от D M I T R I E V A (@dmitrieva_n) 22 Июл 2020 в 9:37 PDT

Сейчас решается вопрос, какой участок делать пешеходным в будущем, а также на какой период улицу будут закрывать для автомобилей.

— Мы собираем отзывы — кому-то понравилась идея [перекрытой улицы], кто-то еще не привык. Кто-то хочет, чтобы вся улица была ограждена, кто-то хочет иначе. Это вопрос атмосферы, а не статистики. Сейчас мы работаем над продумыванием конкретных мероприятий, общественных акций, связанных с мусором, культурой питья и поведения, — говорит арт-директор бара «Хулиган».

Мы попросили пресс-секретаря ГУВД Наталью Ганусевич прокомментировать, как повлияло ограничение движения на общие показатели по правонарушениям на улице Октябрьской.

По ее словам, на улице как раньше, так и на прошлой неделе фиксировали единичные случаи административных правонарушений.

Администрация района: «Люди пьют, открывая багажники»

Первый замглавы администрации Ленинского района Николай Строк рассказал, что в плане организации дорожного движения на Октябрьской дела обстоят не очень хорошо — это сказывается на культуре отдыха и безопасности отдыхающих.

— Вся улица заполнена машинами, люди пьют, открывая багажники, музыку слушают, кальяны курят. Там много чего делают. Меры уже начали реализовывать. Вопросом биотуалетов мы сейчас занимаемся, они будут в двух местах, место установки уже согласовали.

Строк говорит, что в эти выходные движение на улице снова ограничат, но участок увеличат. Будут ли и дальше по выходным закрывать улицу для машин?

— Пока далеко заглядывать не можем, мы хотим убедиться, что наши мероприятия помогают решить проблему. Прошлые выходные показали, что помогают, и отзывы были соответствующие, — сказал Строк.

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Теги: Минск
 
 
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На прошлой неделе в Минске в качестве пробной меры ограничили для движения участок на улице Октябрьской. Все выходные кусочек улицы в районе заведений был...
 
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