В Беларуси планируется увеличить объемы жилищного строительства на 2021-2025 годы

Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси планируется увеличение объемов жилищного строительства на 2021-2025 годы. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко, передает корреспондент БЕЛТА .

«У нас стабильно прирастает жилищный фонд, в последние годы строим не менее 4 млн кв.м жилья. Но на следующую пятилетку, то есть на 2021-2025 годы, мы наметили увеличение этих планов, потому что еще много наших граждан без собственного жилья. И эту проблему нужно решать. Для этого есть все возможности у строительных организаций, также подготовлены условия, чтобы это финансово подкрепить», — подчеркнул начальник управления. Объемы жилищного строительства на каждый еще год будут уточняться, но строительный комплекс страны к этой работе уже готовится.

«Особое внимание в строительстве жилья уделяется в том числе возведению домов, где электроэнергия будет использоваться не только для освещения и приготовления пищи, но и для отопления и подогрева воды. Сегодня наше министерство тесно работает с облисполкомами, Минским горисполкомом и Минэнерго по отработке схем подключения таких домов. Ведь для того чтобы планировать строительство такого жилья нужно подготовить необходимую инфраструктуру, то есть проложить кабели, построить трансформаторные подстанции и прочее. Это требует дополнительного планирования и вкладывания определенных денежных средств», — отметил Александр Авраменко.

Что касается планов на 2021 год по строительству многоквартирных домов, где электроэнергия будет использоваться для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи, то, по словам эксперта, намечено возвести примерно 270 тыс. кв.м.

Также начальник управления сообщил, что средняя стоимость 1 кв.м жилых домов, введенных в эксплуатацию за счет всех источников финансирования, за январь-июнь текущего года, по данным статистики, составила Br1123, с использованием государственной поддержки — Br1019.

Начальник отдела регулирования жилищной политики управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Инна Пинковская в свою очередь отметила, что государство оказывает гражданам комплексную поддержку в финансировании жилищного строительства. Строительство жилья с господдержкой в основном осуществляется для многодетных семей.

«Перед нами стоит задача, чтобы с 2021 года многодетная семья находилась в очереди на жилье не более года. В небольших райцентрах этот годичный срок в основном выполняется, там многодетные семьи довольно быстро направляются на строительство жилья. Проблема с этим существует в крупных районных и областных центрах и Минске. Но темпы строительства жилья для этой категории граждан увеличены, как и темпы направлений на строительство жилья», — сообщила она.

Инна Пинковская напомнила, что с 1 января многодетным семьям разрешено досрочно использовать средства семейного капитала на улучшение жилищных условий. «Это огромное подспорье для таких семей. К тому же, госпомощь будет увеличиваться, законодательство в этом плане совершенствуется, сегодня дополнительно рассматриваются возможности поддержки многодетных семей», — добавила она.

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