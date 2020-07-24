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Спецпредставитель Путина призвал готовиться к блокировке App Store и Google Play

24.07.2020 14:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Россия находится под постоянным риском потерять доступ к магазинам приложений App Store и Google Play, и «жизненная необходимость» заключается в том, чтобы создавать отечественные аналоги иностранного софта.

Об этом в интервью ТАСС заявил спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, пишет finanz.ru.

По его словам, ситуация напоминает то, как закрываются границы в условиях пандемии. «Проблема не в том, что Россия закрывает границы, а в том, что закрывают границы для России, то есть это улица с двусторонним движением. Так как мы находимся под постоянным риском недоступности этого магазина приложений при том или ином сценарии, конечно, мы обязаны разрабатывать собственные решения», - сказал Песков.

Делать это необходимо даже несмотря на то, что «это ухудшает пользовательский опыт», уточнил он: «Любому потребителю, конечно, проще существовать в глобальном либеральном мире, в котором есть общие правила игры, но проблема в том, что общих правил игры больше не существует».

«Чтобы Apple и Google не попали под запрет их магазинов в России, они должны просто перестать быть американскими компаниями», - пояснил Песков: тогда риск введения долгосрочных контрсанкций существенно снизится.

Вариантом выхода из ситуации, по словам Пескова, может стать создание так называемых «зеркальных корпораций», когда штаб-квартира компании находится в одной из нейтральных стран, например в Швейцарии или Сингапуре, а бизнес она ведет и налоги честно платит в большом количестве других стран на одинаковых условиях.

В этом смысле крайне интересен пример TikTok, которая занимает первые места по количеству скачиваний сегодня и невероятно популярна, сказал Песков: «Угроза американских санкций против нее заставляет менеджмент компании искать место, куда бы им переехать из Китая, в нейтральную страну, и развивать бизнес оттуда».

По словам Пескова, ничего технологически невозможного в создании App Store не существует. «В моменте, конечно, всем будет крайне неприятно, но это вопрос уровня риска. Если он носит сущностный характер, как было с пандемией, значит, принимаются решения соответствующего уровня», - сказал он, добавив, что «думает, что до этого не дойдет».

 
 
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Россия находится под постоянным риском потерять доступ к магазинам приложений App Store и Google Play, и «жизненная необходимость» заключается в том, чтобы создавать...
 
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