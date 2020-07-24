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Виталий Гурков: с Мелитиной мы в тупиковых отношениях. Я очень люблю этого человека и очень уважаю
Источник материала: Партизан
Многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу Виталий Гурков рассказал об отношениях с гимнасткой Мелитиной Станютой.
- В каких вы отношениях с Мелитиной Станютой?
- Ну, в таких … в отношениях.
- Еще в отношениях?
- В тупиковых. Я не очень хочу говорить об отношениях. Я этого человека очень люблю, очень уважаю. Не нравится, когда в СМИ затрагивается тема наших отношений.
- Почему вы никогда не выносили на публику отношения?
- Счастье любит тишину, наверное.
- Ты рассказывал, что делал предложение. Вспомнишь, когда?
- В 2017 году, наверное. Или в 2018-м. Пару лет назад.
- Ответа нет?
- Были разные ответы. Были и слезы, и да, и нет. И все остальное.
- Ты чувствовал дискомфорт от общественного интереса?
- Чувствовал. Неприятно, когда общественность обвенчала. Звонят, задают вопросы. Не очень приятно, когда копаются",
— рассказал Гурков на Youtube-канале "Жизнь-малина".
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Многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу Виталий Гурков рассказал об отношениях с гимнасткой Мелитиной Станютой.
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