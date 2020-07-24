В д. Прилуки состоится церемония перезахоронения останков у памятника «Колодец»

Источник материала: Виртуальный Брест

24 июля 2020 г. в д. Прилуки Знаменского сельсовета состоится траурная церемония по захоронению останков неизвестного воина-пограничника. Останки воина были обнаружены 20 мая 2020 года в ходе проведения следственных действий вдоль автодороги Р-94 возле д. Прилуки Брестского района.





Анализ костных останков проводился Брестским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь. Обнаружение вместе с костными останками полуистлевших кожаных фрагментов обуви и армейского обмундирования указывает на то, что костные останки, вероятнее всего, принадлежат воину-пограничнику, погибшему в 1941 году.





В церемонии по увековечиванию памяти воина-пограничника примут участие руководство райисполкома, райсовета депутатов, Брестской погрангруппы, Знаменского сельисполкома, районной ветеранской организации и других общественных организаций района, первичной ветеранской организации Знаменского сельсовета, члены поискового отряда Страдечской средней школы, жители д. Прилуки.





Мероприятие начнется в 15.00 ч. (правая сторона автодороги Р-94 «Брест – Домачево» возле памятника пограничникам и памятника «Колодец» жертвам войны).



