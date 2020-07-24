ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В д. Прилуки состоится церемония перезахоронения останков у памятника «Колодец»

24.07.2020 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

24 июля 2020 г. в д. Прилуки Знаменского сельсовета состоится траурная церемония по захоронению останков неизвестного воина-пограничника. Останки воина были обнаружены 20 мая 2020 года в ходе проведения следственных действий вдоль автодороги Р-94 возле д. Прилуки Брестского района.

В д. Прилуки состоится церемония перезахоронения останков у памятника «Колодец»

Анализ костных останков проводился Брестским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь. Обнаружение вместе с костными останками полуистлевших кожаных фрагментов обуви и армейского обмундирования указывает на то, что костные останки, вероятнее всего, принадлежат воину-пограничнику, погибшему в 1941 году.

В д. Прилуки состоится церемония перезахоронения останков у памятника «Колодец»

В церемонии по увековечиванию памяти воина-пограничника примут участие руководство райисполкома, райсовета депутатов, Брестской погрангруппы, Знаменского сельисполкома, районной ветеранской организации и других общественных организаций района, первичной ветеранской организации Знаменского сельсовета, члены поискового отряда Страдечской средней школы, жители д. Прилуки.

В д. Прилуки состоится церемония перезахоронения останков у памятника «Колодец»

Мероприятие начнется в 15.00 ч. (правая сторона автодороги Р-94 «Брест – Домачево» возле памятника пограничникам и памятника «Колодец» жертвам войны).

В д. Прилуки состоится церемония перезахоронения останков у памятника «Колодец»

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  24 июля 2020 г. в д. Прилуки Знаменского сельсовета состоится траурная церемония по захоронению останков неизвестного воина-пограничника. Останки воина были...
 
Новости дня
Новости разные
 
Валерий Цепкало с детьми уехал в Россию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика