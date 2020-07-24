Ученые посчитали, какая частота употребления шоколада связана с пользой для здоровья

Источник материала: Tut.by

Потребление шоколада по крайней мере один раз в неделю связано с уменьшением риска болезней сердца. Работа опубликована в European Journal of Preventive Cardiology, пишет MedicalXpress .



Фото: Stocksnap.io

Исследователи из Медицинского колледжа Бейлора (Техас) провели метаанализ работ за последние 50 лет, где изучалась связь между потреблением шоколада и сосудами сердца. Они отобрали шесть исследований с общим числом участников более 336 тысяч, проанализировали их и заключили: по сравнению с потреблением шоколада менее одного раза в неделю, употребление шоколада чаще, чем раз в неделю, привело к снижению риска ишемической болезни сердца на 8%. Пользу ученые объясняют содержанием в шоколаде таких веществ, как флавоноиды.

Авторы посчитали нужным отметить: в работе они не указывали на то, что какой-то определенный тип шоколада полезнее остальных, и не искали размер идеальной порции. Но все же доктора предупреждают об опасности переедания: «Умеренное

количество шоколада, по-видимому, защищает коронарные артерии, но если речь идет о больших количествах, необходимо учитывать калорийность и содержание сахара, особенно для диабетиков и людей с ожирением».