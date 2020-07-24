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Мнение Григория Азарёнка: «Андрей Муковозчик. Шакалы травят льва»
Источник материала: СТВ
Григорий Азаренок, СТВ:
Это не имеет никакого отношения к журналистской этике, плюрализму и прочим благим вещам, к которым так любят апеллировать оппоненты власти. Грязная, наглая, циничная и подлая игра. Они считают, что могут травить, унижать, оскорблять людей. А любой ответ вызывает злобу и ненависть. Объединённый женский штаб подал заявление на журналиста в Генеральную прокуратуру. За слова, за статьи. Шантаж, угрозы, доносы. Вот их методы.
Моя скромная персона тоже столкнулась с кибербуллингом. От материала к материалу количество личных оскорблений и угроз растёт. Сотни раз обещали повесить, расправиться, оскорбляли родных и близких. «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся». Помните, жизнь так устроена, что за любое слово или действие придётся отвечать.
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