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И что он может нам сказать? 3 августа Лукашенко решил обратиться к "народу и парламенту"
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко выступит с ежегодным посланием народу и парламенту", которое должно было прозвучать еще в апреле, 3 августа
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Наших с вами денег Лукашенко не жалко - для созыва внеочредной сессии нужны немалые средства, которые могли бы пойти на столь необходимую социальную поддержку граждан, которые благодаря проводимой Лукашенко политике с каждым днем становятся все более бедными и беззащитными.
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Александр Лукашенко выступит с ежегодным посланием народу и парламенту", которое должно было прозвучать еще в апреле, 3 августа
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