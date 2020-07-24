Представители региональной и местной власти, а также представители республиканских органов госуправления проведут завтра прямые линии

|
Государственный орган
|ФИО, должность
|Телефон
|Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь
|Картун Андрей Михайлович,
заместитель Министра
|
8 (017) 327-61-21
|
Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь
|Швец Олег Дмитриевич,
заместитель Министра
|8 (017) 200-46-15
|Министерство внутренних дел
Республики Беларусь
|Назаренко Юрий Геннадьевич,
заместитель Министра внутренних дел – командующий внутренними войсками, генерал-майор
|
(8-017) 374-80-08, 374-80-09
|
Министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь
|Хмель Андрей Валерьевич,
Министр
|8 (017) 200-19-00
|Министерство здравоохранения
Республики Беларусь
|Пиневич Дмитрий Леонидович,
первый заместитель Министра
|
8 (017) 222-68-97
|
Министерство иностранных дел
Республики Беларусь
|Шестаков Евгений Андреевич,
заместитель Министра
|8 (017) 327-29-22
|Министерство информации
Республики Беларусь
|Бузовский Игорь Иванович,
заместитель Министра
|
8 (017) 203-92-31
|
Министерство культуры
Республики Беларусь
|Громада Валерий Иванович,
заместитель Министра
|8 (017) 203-75-74
|Министерство лесного хозяйства
Республики Беларусь
|Шатравко Валентин Геннадьевич,
первый заместитель Министра
|
8 (017) 200-46-05
|
Министерство обороны
Республики Беларусь
|Симоненко Сергей Дмитриевич,
заместитель Министра по вооружению – начальник вооружения Вооруженных Сил Республики Беларусь, генерал-майор
|8 (017) 297-10-22
|Министерство образования
Республики Беларусь
|Мирончик Михаил Владимирович,
директор Департамента контроля качества образования
|
8 (017) 331-35-45
|
Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь
|Клепча Игорь Николаевич,
первый заместитель Министра
|8 (017) 229-79-00
|Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
|Худолеев Александр Федорович,
первый заместитель Министра
|
8 (017) 229-35-90
|
Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
|Корбут Александр Николаевич,
заместитель Министра
|8 (017) 200-70-48
|Министерство промышленности
Республики Беларусь
|Гунько Сергей Мартинович,
заместитель Министра
|
8 (017) 330-04-94
|
Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь
|Шульган Константин Константинович,
Министр
|8 (017) 287-87-06
|Министерство сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь
|Гракун Владимир Владимирович,
заместитель Министра
|
8 (017) 380-13-43
|
Министерство спорта и туризма
Республики Беларусь
|Барауля Александр Иванович,
заместитель Министра
|8 (017) 200-43-95
|Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь
|Ляхнович Алексей Алексеевич,
первый заместитель Министра
|
8 (017) 259-79-26
|
Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь
|Ковальков Валерий Валерьевич,
заместитель Министра
|8 (017) 309-93-00
|Министерство финансов
Республики Беларусь
|Селиверстов Юрий Михайлович,
Министр
|
8 (017) 309-40-00
|
Министерство экономики
Республики Беларусь
|Ярошевич Дмитрий Викторович,
заместитель Министра
|8 (017) 200-05-03
|Министерство энергетики
Республики Беларусь
|Реентович Сергей Викторович,
заместитель Министра
|
8 (017) 218-21-07
|
Министерство юстиции
Республики Беларусь
|Задиран Сергей Владимирович,
первый заместитель Министра
|8 (017) 200-90-42
|Государственный военно-промышленный комитет
Республики Беларусь
|Демиденко Игорь Михайлович,
первый заместитель Председателя
|
8 (017) 280-91-00
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Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь
|Матусевич Дмитрий Феофанович,
Председатель
|8 (017) 284-67-72
|Государственный комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь
|Шумилин Александр Геннадьевич,
Председатель
|
8 (017) 379-07-60
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Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь
|Барташевич Дмитрий Петрович,
заместитель Председателя
|8 (017) 379-62-13
|Государственный пограничный комитет
Республики Беларусь
|Буткевич Игорь Евгеньевич,
первый заместитель Председателя,
генерал-майор
|
8 (017) 327-01-76
|
Государственный таможенный комитет
Республики Беларусь
|Богдевич Александр Викторович,
заместитель Председателя
|8 (017) 218-90-00
|Национальный статистический комитет
Республики Беларусь
|Медведева Инна Викторовна,
Председатель
|
8 (017) 378-52-00