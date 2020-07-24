Представители региональной и местной власти, а также представители республиканских органов госуправления проведут завтра прямые линии

Источник материала: Полесская правда



Завтра продолжатся традиционные субботние телефонные линии с представителями республиканских органов государственного управления, а также региональной и местной власти. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.

25 июля с 9.00 до 12.00 состоится прямая телефонная линия с членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председателем Брестского областного Совета депутатов Юрием Иосифовичем Наркевичем. Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте – (8 0162)-21-31-21.

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В это же время прямую линию по телефону 31-70-09 проведет председатель Пинского районного Совета депутатов Иосиф Иванович Гузич.

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В Пинском горисполкоме прямую линию по телефону 31-60-63 проведет заместитель председателя Геннадий Васильевич Дубойский.

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По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь, завтра, 25 июля, с 9.00 до 12.00 состоятся прямые телефонные линии с представителями государственных органов. Свои вопросы можно задать, позвонив по телефонам: