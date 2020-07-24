ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Представители региональной и местной власти, а также представители республиканских органов госуправления проведут завтра прямые линии

24.07.2020 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Представители региональной и местной власти, а также представители республиканских органов госуправления проведут завтра прямые линии
Завтра продолжатся традиционные субботние телефонные линии с представителями республиканских органов государственного управления, а также региональной и местной власти. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.

25 июля с 9.00 до 12.00 состоится прямая телефонная линия с членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председателем Брестского областного Совета депутатов Юрием Иосифовичем Наркевичем. Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте(8 0162)-21-31-21.

* * *

В это же время прямую линию по телефону 31-70-09 проведет председатель Пинского районного Совета депутатов Иосиф Иванович Гузич.

* * *

В Пинском горисполкоме прямую линию по телефону 31-60-63 проведет заместитель председателя Геннадий Васильевич Дубойский.

* * *

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь, завтра, 25 июля, с 9.00 до 12.00 состоятся прямые телефонные линии с представителями государственных органов. Свои вопросы можно задать, позвонив по телефонам:

Государственный орган

 ФИО, должность Телефон
Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь		 Картун Андрей Михайлович,
заместитель Министра

8 (017) 327-61-21

Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь

 Швец Олег Дмитриевич,
заместитель Министра		 8 (017) 200-46-15
Министерство внутренних дел
Республики Беларусь		 Назаренко Юрий Геннадьевич,
заместитель Министра внутренних дел – командующий внутренними войсками, генерал-майор

(8-017) 374-80-08, 374-80-09

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь

 Хмель Андрей Валерьевич,
Министр		 8 (017) 200-19-00
Министерство здравоохранения
Республики Беларусь		 Пиневич Дмитрий Леонидович,
первый заместитель Министра

8 (017) 222-68-97

Министерство иностранных дел
Республики Беларусь

 Шестаков Евгений Андреевич,
заместитель Министра		 8 (017) 327-29-22
Министерство информации
Республики Беларусь		 Бузовский Игорь Иванович,
заместитель Министра

8 (017) 203-92-31

Министерство культуры
Республики Беларусь

 Громада Валерий Иванович,
заместитель Министра		 8 (017) 203-75-74
Министерство лесного хозяйства
Республики Беларусь		 Шатравко Валентин Геннадьевич,
первый заместитель Министра

8 (017) 200-46-05

Министерство обороны
Республики Беларусь

 Симоненко Сергей Дмитриевич,
заместитель Министра по вооружению – начальник вооружения Вооруженных Сил Республики Беларусь, генерал-майор		 8 (017) 297-10-22
Министерство образования
Республики Беларусь		 Мирончик Михаил Владимирович,
директор Департамента контроля качества образования

8 (017) 331-35-45

Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь

 Клепча Игорь Николаевич,
первый заместитель Министра		 8 (017) 229-79-00
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь		 Худолеев Александр Федорович,
первый заместитель Министра

8 (017) 229-35-90

Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь

 Корбут Александр Николаевич,
заместитель Министра		 8 (017) 200-70-48
Министерство промышленности
Республики Беларусь		 Гунько Сергей Мартинович,
заместитель Министра

8 (017) 330-04-94

Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь

 Шульган Константин Константинович,
Министр		 8 (017) 287-87-06
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь		 Гракун Владимир Владимирович,
заместитель Министра

8 (017) 380-13-43

Министерство спорта и туризма
Республики Беларусь

 Барауля Александр Иванович,
заместитель Министра		 8 (017) 200-43-95
Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь		 Ляхнович Алексей Алексеевич,
первый заместитель Министра

8 (017) 259-79-26

Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь

 Ковальков Валерий Валерьевич,
заместитель Министра		 8 (017) 309-93-00
Министерство финансов
Республики Беларусь		 Селиверстов Юрий Михайлович,
Министр

8 (017) 309-40-00

Министерство экономики
Республики Беларусь

 Ярошевич Дмитрий Викторович,
заместитель Министра		 8 (017) 200-05-03
Министерство энергетики
Республики Беларусь		 Реентович Сергей Викторович,
заместитель Министра

8 (017) 218-21-07

Министерство юстиции
Республики Беларусь

 Задиран Сергей Владимирович,
первый заместитель Министра		 8 (017) 200-90-42
Государственный военно-промышленный комитет
Республики Беларусь		 Демиденко Игорь Михайлович,
первый заместитель Председателя

8 (017) 280-91-00

Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь

 Матусевич Дмитрий Феофанович,
Председатель		 8 (017) 284-67-72
Государственный комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь		 Шумилин Александр Геннадьевич,
Председатель

8 (017) 379-07-60

Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь

 Барташевич Дмитрий Петрович,
заместитель Председателя		 8 (017) 379-62-13
Государственный пограничный комитет
Республики Беларусь		 Буткевич Игорь Евгеньевич,
первый заместитель Председателя,
генерал-майор

8 (017) 327-01-76

Государственный таможенный комитет
Республики Беларусь

 Богдевич Александр Викторович,
заместитель Председателя		 8 (017) 218-90-00
Национальный статистический комитет
Республики Беларусь		 Медведева Инна Викторовна,
Председатель

8 (017) 378-52-00

Жители Брестчины по субботам могут задать волнующие вопросы представителям местной власти по телефонам:

Барановичский горисполком (0163) 42-49-74
Брестский горисполком (0162) 21-03-86
Пинский горисполком (0165) 31-60-63
Барановичский райисполком (0163) 41-38-31
Березовский райисполком (01643) 2-22-41
Брестский райисполком (0162) 21-36-15
Ганцевичский райисполком (01646) 2-13-41
Дрогичинский райисполком (01644) 3-12-50
Жабинковский райисполком (01641) 2-52-30
Ивановский райисполком (01652) 2-27-03
Ивацевичский райисполком (01645) 9-11-50
Каменецкий райисполком (01631) 2-12-43
Кобринский райисполком (01642) 2-19-00
Лунинецкий райисполком (01647) 3-13-70
Ляховичский райисполком (01633) 6-05-65
Малоритский райисполком (01651) 6-17-34
Пинский райисполком (0165) 31-70-09
Пружанский райисполком (01632) 9-03-14
Столинский райисполком (01655) 6-06-74

Напомним также, что в ближайшие две недели высшие должностные лица страны будут принимать граждан в общественных приемных республиканского общественного объединения «Белая Русь». Одна из целей работы приемных – подсказать алгоритм решения вопросов.

График работы общественной приемной Пинской районной организации РОО «Белая Русь»:

  • 27 июля с 11.00 до 13.00 прием проведет начальник филиала КУП «Брестоблдорстрой» Пинское ДРСУ-104 Александр Петрович БУДНИК;
  • 29 июля с 11.00 до 13.00 обратиться можно к председателю правления Пинского райпо Александр Владимирович СЕЛЮЖИЦКИЙ;
  • 31 июля с 11.00 до 13.00 прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Пинскому сельскому избирательному округу № 15 Валентина Константиновна БЕГЕБА;
  • 3 августа с 11.00 до 13.00 с гражданами встретится начальник отдела внутренних дел Пинского райисполкома Сергей Васильевич КОЗАК;
  • 6 августа с 11.00 до 13.00 готов ответить на вопросы обратившихся начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ Пинского райисполкома Светлана Александровна БОТВИНКО.

Общественная приемная Пинской районной организации РОО «Белая Русь» работает по адресу: г. Пинск, ул. Рокоссовского, 4, каб. 2.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Дожди в ближайшее время будут сдерживать темпы уборочной — Белгидромет
Новости дня
Новости разные
 
И что он может нам сказать? 3 августа Лукашенко решил обратиться к "народу и парламенту"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика