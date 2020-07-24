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Что происходит в организме, если пить натощак

24.07.2020 15:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Что происходит в организме, если пить алкоголь натощак? На вопрос ответили в Huffpost.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Как объясняет врач общей практики Babylon Health Кит Граймс, алкоголь всасывается в кровоток из тонкой кишки — отдела пищеварительного тракта человека, расположенного между желудком и толстой кишкой. «Около 80% всасывания алкоголя происходит здесь, и это быстрый процесс, — уточняет он. — Поэтому желудок играет важную роль в определении того, с какой скоростью алкоголь попадает в тонкую кишку».

Если ваш желудок пуст, это происходит быстрее. Но если он полон, процесс замедлится: организм работает над тем, чтобы адсорбировать алкоголь более управляемым способом. Тони Рао, консультант Национальной службы здравоохранения (Великобритания), уточняет, что такой эффект будет достигнут не со всякими продуктами: исключение — жирная пища. То, как быстро алкоголь попадает в кровоток, зависит от «моторики желудка», что по сути определяет скорость его опустошения. Употребление нездоровой, жирной пищи может повысить этот показатель и привести к ускорению всасывания алкоголя.

Тип алкогольного напитка также оказывает свое влияние: быстрее будут всасываться более крепкие и газированные спиртные напитки.

«Употребление алкоголя натощак опасно, так как быстрое увеличение содержания алкоголя в крови может усилить токсическое воздействие алкоголя на мозг», — предупреждают эксперты. Также алкоголь может раздражать слизистую оболочку желудка в сочетании с желудочной кислотой, и ситуация может ухудшиться, когда желудок пуст.

По словам Граймса, в очень редких случаях, если человек голодает, значительное потребление алкоголя может вызвать серьезное осложнение, называемое алкогольным кетоацидозом: метаболизм нарушается, возможны сильная тошнота, рвота и боль в животе. Состояние требует стационарного лечения. В Великобритании сообщалось о случае, когда от алкогольного кетоацидоза умерла здоровая 27-летняя женщина: сообщалось, что она пила алкоголь натощак.

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Алкоголь всасывается в кровоток из тонкой кишки - отделе пищеварительного тракта человека, расположенном между желудком и толстой кишкой.
 
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