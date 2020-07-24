Фура и микроавтобус столкнулись в Светлогорском районе

Источник материала: Tut.by

Фура и микроавтобус столкнулись на трассе Р31 вблизи деревни Михайловка Светлогорского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

Происшествие случилось 24 июля, около 13.40. Как видно на видео, в результате ДТП микроавтобус получил серьезные механические повреждения. Информации о пострадавших пока нет.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Движение в районе аварии затруднено.