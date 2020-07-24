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Фура и микроавтобус столкнулись в Светлогорском районе

24.07.2020 15:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фура и микроавтобус столкнулись на трассе Р31 вблизи деревни Михайловка Светлогорского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

Происшествие случилось 24 июля, около 13.40. Как видно на видео, в результате ДТП микроавтобус получил серьезные механические повреждения. Информации о пострадавших пока нет.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Движение в районе аварии затруднено.

 
 
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Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
 
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