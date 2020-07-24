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Почему витамин Е важен для организма и кому нужен?

24.07.2020 15:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Почему витамин Е важен для организма и кому нужен?

Витамин Е обладает антиоксидантными свойствами, широко используется в косметологии и предотвращает старение.  «Здоровье. Mail.ru» перечисляет важные функции этого витамина.  

Защищает сердце

Если в организме витамин Е в достаточном количестве, тогда лучше усваиваются магний и кислород. Их дефицит негативно сказывается на работе сердечной мышцы. Благодаря витамину люди, страдающие болезнями сердца, легче переносят стрессы. 

Борется с холестерином 

Витамин Е не дает окисляться «плохому» холестерину, который в виде липкой жижи оседает на стенках артерий. 

Полезен беременным женщинам 

Витамин Е помогает плоду развиваться правильно и предотвращает выкидыш. Принимать элемент необходимо строго в рекомендованных дозировках, и лучше получать его из продуктов питания.

Помогает от бесплодия 

Также этот витамин включают в состав комплексной терапии для профилактики мужского фактора бесплодия. Однако дозировку может назначить только врач. 

ФОТО: the-challenger.ru

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Витамин Е обладает антиоксидантными свойствами, широко используется в косметологии и предотвращает старение.  «Здоровье. Mail.ru» перечисляет важные функции этого...
 
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