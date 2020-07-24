Будет хлеб: в Беларуси убрали более 10% от общей площади зерновых

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси намолотили первые в этом году пол-миллиона тонн зерна. Корреспондент «МИР 24» Элеонора Лутович отправилась в поле, чтобы поздравить участников жатвы с первым рекордом.

В кабине комбайна вымпел за рекордные гектары этой уборочной страды. Сергей Янучок намолотил тысячу тонн рапса. Дома таких наград уже с десяток. Ведь трудится в поле уже 18 лет. «Техника в порядке. Урожай хороший», – говорит комбайнер.

Это одно из лучших хозяйств области. Пять экипажей из девяти здесь намолотили по первой тысяче тонн рапса и зерна.

Достижения аграриев зависят от урожайности культур, которые они убирают. Чтобы намолотить тысячу тонн рапса, работать надо неделю, а то и больше. Такое же количество пшеницы можно собрать за три-четыре дня. Хлеб уже начали убирать. Новые рекорды еще впереди.

Помогает аграриям и погода. Не очень жарко и без проливных дождей. Хотя добиваться высоких показателей в хозяйствах научились, несмотря на прогнозы синоптиков.



«Я думаю, в этом году урожай будет максимальный за всю историю хозяйства. Это должен быть рекорд. Это не только погода. Сложилось все. И технологии, и люди, и в основном человеческий труд», – отметил директор сельхозпредприятия Сергей Здрок.

На уборку зерновых уйдет меньше месяца. Отдыхать некогда. Поэтому обед прямо в поле, не отходя от комбайна.



«Кормим два раза в день горячими обедами и полдниками. Все как, дома. Говорят «Спасибо!». Добавки просят», – рассказала повар Анастасия Новик.

В районе четверть посевов в закромах. А всего в стране убрали более 10% от общей площади зерновых.



«Такого понятия как «битва за урожай» я уже не ощущаю. Просто четкая размеренная работа. Одновременно с уборкой ведем отгрузку зерна государству. Производим расчеты на приобретение минеральных удобрений под озимый сев урожая 2021 года», – сообщил первый заместитель председателя райисполкома Николай Голубович.

Начало страды аграрии называют разминкой, впереди еще уборка свеклы и картофеля.

