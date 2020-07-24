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Будет хлеб: в Беларуси убрали более 10% от общей площади зерновых
24.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси намолотили первые в этом году пол-миллиона тонн зерна. Корреспондент «МИР 24» Элеонора Лутович отправилась в поле, чтобы поздравить участников жатвы с первым рекордом.
В кабине комбайна вымпел за рекордные гектары этой уборочной страды. Сергей Янучок намолотил тысячу тонн рапса. Дома таких наград уже с десяток. Ведь трудится в поле уже 18 лет. «Техника в порядке. Урожай хороший», – говорит комбайнер.
Это одно из лучших хозяйств области. Пять экипажей из девяти здесь намолотили по первой тысяче тонн рапса и зерна.
Достижения аграриев зависят от урожайности культур, которые они убирают. Чтобы намолотить тысячу тонн рапса, работать надо неделю, а то и больше. Такое же количество пшеницы можно собрать за три-четыре дня. Хлеб уже начали убирать. Новые рекорды еще впереди.
Помогает аграриям и погода. Не очень жарко и без проливных дождей. Хотя добиваться высоких показателей в хозяйствах научились, несмотря на прогнозы синоптиков.
На уборку зерновых уйдет меньше месяца. Отдыхать некогда. Поэтому обед прямо в поле, не отходя от комбайна.
В районе четверть посевов в закромах. А всего в стране убрали более 10% от общей площади зерновых.
Начало страды аграрии называют разминкой, впереди еще уборка свеклы и картофеля.
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В республике намолотили первые в этом году пол-миллиона тонн зерна.
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