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Президент выступит с ежегодным Посланием белорусскому народу и Нацсобранию 3 августа

24.07.2020 15:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Президент выступит с ежегодным Посланием белорусскому народу и Нацсобранию 3 августа

В понедельник 3 августа 2020 в Минске пройдет внеочередная сессия Палаты представителей и Совета Республики. Об этом сообщает Национальный правовой интернет-портал.

В рамах сессии состоится заслушивание ежегодного Послания Главы государства белорусскому народу и Национальному собранию Беларуси, также будут рассмотрены иные вопросы.

Соответствующий президентский указ уже вступил в силу.


Фото: БелТА

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Теги: Минск
 
 
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В понедельник 3 августа 2020 в Минске пройдет внеочередная сессия Палаты представителей и Совета Республики. Об этом сообщает Национальный правовой...
 
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