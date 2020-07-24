Президент выступит с ежегодным Посланием белорусскому народу и Нацсобранию 3 августа

Источник материала: ОНТ

В понедельник 3 августа 2020 в Минске пройдет внеочередная сессия Палаты представителей и Совета Республики. Об этом сообщает Национальный правовой интернет-портал.

В рамах сессии состоится заслушивание ежегодного Послания Главы государства белорусскому народу и Национальному собранию Беларуси, также будут рассмотрены иные вопросы.

Соответствующий президентский указ уже вступил в силу.





Фото: БелТА

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