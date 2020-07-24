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Франсис Паре: минское "Динамо" не может повторить прошлый сезон, потому что нас уволят с работы

24.07.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Форвард минского "Динамо" Франсис Паре поделился ожиданиями от нового сезона.



- У минского "Динамо" был сложный год. Что вы думаете о новом сезоне?

- В прошлом году все пошло не так, как планировалось, но есть два способа взглянуть на это: вы учитесь на этом или просто повторяете те же ошибки. Думаю, что мы будем учиться и будем расти. Когда тренер говорит по-английски, гораздо проще понять, чего он хочет. Но иногда вы хотите поступить правильно, однако этого не происходит. Надеемся, что в новом году нам удастся найти больше побед и добиться большего успеха, потому что у нас нет выбора. Мы не можем повторить прошлый сезон, потому что нас уволят с работы и мы очень быстро уйдем на пенсию, — приводит слова Паре официальный сайт КХЛ.
 
 
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Форвард минского "Динамо" Франсис Паре поделился ожиданиями от нового сезона.
 
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