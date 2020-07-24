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«Движение ВПЕРЁД». Молодёжный парламент запустил ресурс, который позволит в режиме онлайн собирать инициативы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Облако идей и предложений. Платформу «Движение ВПЕРЕД» запустил Молодёжный парламент при Национальном собрании Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он создан всего несколько недель назад. В него входят представители разных сфер из всех областей и Минска в возрасте от 18 до 31. И сегодня молодые парламентарии запустили ресурс, который позволит в режиме онлайн собирать молодёжные инициативы и тут же получать на них фидбэк. Сделать это можно на сайте «Вперёд онлайн».
А в социальных сетях под хештегом #ДвижениеВперёд любой пользователь может разместить информацию о том, что он считает важным достижением страны или рассказать о своем проекте и идеях.
Егор Макаревич, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
«Движение ВПЕРЕД» – первый проект, который запускается под эгидой Молодёжного парламента. Следующий шаг – проведение встреч в регионах. По итогам будет создан пул молодёжных проектов страны.
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«Движение ВПЕРЁД». Молодёжный парламент запустил ресурс, который позволит в режиме онлайн собирать инициативы
Новости Беларуси. Облако идей и предложений. Платформу «Движение ВПЕРЕД» запустил Молодёжный парламент при Национальном собрании Беларуси, сообщили в программе...
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