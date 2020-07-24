ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Движение ВПЕРЁД». Молодёжный парламент запустил ресурс, который позволит в режиме онлайн собирать инициативы

24.07.2020 16:04 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Облако идей и предложений. Платформу «Движение ВПЕРЕД» запустил Молодёжный парламент при Национальном собрании Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он создан всего несколько недель назад. В него входят представители разных сфер из всех областей и Минска в возрасте от 18 до 31. И сегодня молодые парламентарии запустили ресурс, который позволит в режиме онлайн собирать молодёжные инициативы и тут же получать на них фидбэк. Сделать это можно на сайте «Вперёд онлайн».

«Движение ВПЕРЁД». Молодёжный парламент запустил ресурс, который позволит в режиме онлайн собирать инициативы

«Молодёжный парламент включится эффективно в процесс подобного противодействия фейковым новостям»

А в социальных сетях под хештегом  #ДвижениеВперёд любой пользователь может разместить информацию о том, что он считает важным достижением страны или рассказать о своем проекте и идеях. 

«Движение ВПЕРЁД». Молодёжный парламент запустил ресурс, который позволит в режиме онлайн собирать инициативы

Егор Макаревич, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Самый главный посыл, который лежит в основе, – это конструктивное объединение молодёжи. Абсолютно не важно, какая это сфера (образование, наука, культура), нам принципиально важно, чтобы молодой человек, имеющий идею, мог ее высказать. И эта идея могла быть вынесена на обсуждение в том числе, к примеру, в Молодежном парламенте или в других молодежных организациях. Если мы будем видеть, что идея действительно требует какой-то поддержки или реализации, мы приложим все усилия, чтобы донести ее до того или иного уполномоченного государственного органа или организации.

«Движение ВПЕРЁД». Молодёжный парламент запустил ресурс, который позволит в режиме онлайн собирать инициативы

«Движение ВПЕРЕД» первый проект, который запускается под эгидой Молодёжного парламента. Следующий шаг – проведение  встреч в регионах. По итогам будет создан пул молодёжных проектов страны. 

Люди в материале: Егор Макаревич

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Облако идей и предложений. Платформу «Движение ВПЕРЕД» запустил Молодёжный парламент при Национальном собрании Беларуси, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Будет хлеб: в Беларуси убрали более 10% от общей площади зерновых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика